Heiligenstadts Millionenprojekt wird pünktlich und in Rekordzeit fertig

„Was jetzt noch kommt, wirft uns nicht mehr aus der Bahn“, sagt Sebastian Fromm. Er ist Leiter des Vitalparkes, in dessen Regie ab Mai das nagelneue Heiligenstädter Freibad laufen wird. „Wir liegen super in den Plänen“, nickt Fromm. „Baulich und vor allem finanziell.“ Das sei heute nicht mehr selbstverständlich.

Der milde Winter ohne nennenswerten Frost und Schnee sei eigentlich für die derzeit laufenden Arbeiten gar nicht einmal ausschlaggebend. „Die Arbeiten, die wirklich von der Witterung abhängig waren, sind schon im Dezember abgeschlossen worden“, erklärt Sebastian Fromm. Was aber nicht heiße, dass man jetzt böse mit dem momentanen Wetter sei. Und für ihn gibt es eine ganz wichtige Nachricht. Der Eröffnungstermin steht nämlich fest. „Es ist der 17. Mai 2020. Egal, bei welchem Wetter. Der steht unverrückbar fest.“

Das große Becken ist fertig.. Foto: Eckhard Jüngel / Eckhard Jüngel (TA)

Damit werde das sportliche Vorhaben, ein nagelneues Freibad innerhalb von nur eineinhalb Jahren aus dem Boden zu stampfen, auch gelingen. Nur eine Saison mussten die Heiligenstädter auf ihr Freibad verzichten. „Das konnte wir nur schaffen, weil alle Firmen, egal ob regionale oder überregionale, Hand in Hand gearbeitet haben, niemand ausgefallen ist. Auch da sei nicht selbstverständlich, lobt Sebastian Fromm. Wenn es fertig ist, dann sind 4,3 Millionen Euro investiert worden.

Heiligenstädter Freibad wird komplett neu gebaut Heiligenstädter Freibad wird komplett neu gebaut Das Heiligenstädter Freibad wird zur Zeit komplett neu gebaut. Foto: Eckhard Jüngel / Eckhard Jüngel (TA) Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heiligenstädter Freibad wird komplett neu gebaut Es soll am 17. Mai zur Saison 2020 öffnen. Foto: Eckhard Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heiligenstädter Freibad wird komplett neu gebaut Die Stadt Heilbad Heiligenstadt investiert hierfür 4,3 Millionen Euro. Foto: Eckhard Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heiligenstädter Freibad wird komplett neu gebaut Derzeit laufen Arbeiten zum Innenausbau des Multifunktionsgebäudes sowie Pflasterarbeiten rund um die Becken. Foto: Eckhard Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heiligenstädter Freibad wird komplett neu gebaut Um die Außenanlagen kümmert man sich in den nächsten Wochen. Foto: Eckhard Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heiligenstädter Freibad wird komplett neu gebaut Im Bild: Sebastian Fromm, Leiter Vitalpark Heilbad Heiligenstadt. Foto: Eckhard Jüngel / Eckhard Jüngel (TA) Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heiligenstädter Freibad wird komplett neu gebaut Am 17. Mai soll das neue Heiligenstädter Freibad eröffnen. Die Stadt hat dafür 4,3 Millionen Euro investiert. Foto: Eckhard Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heiligenstädter Freibad wird komplett neu gebaut Am 17. Mai soll das neue Heiligenstädter Freibad eröffnen. Die Stadt hat dafür 4,3 Millionen Euro investiert. Foto: Eckhard Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heiligenstädter Freibad wird komplett neu gebaut Am 17. Mai soll das neue Heiligenstädter Freibad eröffnen. Die Stadt hat dafür 4,3 Millionen Euro investiert. Foto: Eckhard Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heiligenstädter Freibad wird komplett neu gebaut Am 17. Mai soll das neue Heiligenstädter Freibad eröffnen. Die Stadt hat dafür 4,3 Millionen Euro investiert. Foto: Eckhard Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heiligenstädter Freibad wird komplett neu gebaut Am 17. Mai soll das neue Heiligenstädter Freibad eröffnen. Die Stadt hat dafür 4,3 Millionen Euro investiert. Foto: Eckhard Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heiligenstädter Freibad wird komplett neu gebaut Am 17. Mai soll das neue Heiligenstädter Freibad eröffnen. Die Stadt hat dafür 4,3 Millionen Euro investiert. Foto: Eckhard Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heiligenstädter Freibad wird komplett neu gebaut Am 17. Mai soll das neue Heiligenstädter Freibad eröffnen. Die Stadt hat dafür 4,3 Millionen Euro investiert. Foto: Eckhard Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heiligenstädter Freibad wird komplett neu gebaut Am 17. Mai soll das neue Heiligenstädter Freibad eröffnen. Die Stadt hat dafür 4,3 Millionen Euro investiert. Foto: Eckhard Jüngel / Eckhard Jüngel (TA) Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heiligenstädter Freibad wird komplett neu gebaut Am 17. Mai soll das neue Heiligenstädter Freibad eröffnen. Die Stadt hat dafür 4,3 Millionen Euro investiert. Foto: Eckhard Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heiligenstädter Freibad wird komplett neu gebaut Am 17. Mai soll das neue Heiligenstädter Freibad eröffnen. Die Stadt hat dafür 4,3 Millionen Euro investiert. Foto: Eckhard Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heiligenstädter Freibad wird komplett neu gebaut Am 17. Mai soll das neue Heiligenstädter Freibad eröffnen. Die Stadt hat dafür 4,3 Millionen Euro investiert. Foto: Eckhard Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heiligenstädter Freibad wird komplett neu gebaut Am 17. Mai soll das neue Heiligenstädter Freibad eröffnen. Die Stadt hat dafür 4,3 Millionen Euro investiert. Foto: Eckhard Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heiligenstädter Freibad wird komplett neu gebaut Am 17. Mai soll das neue Heiligenstädter Freibad eröffnen. Die Stadt hat dafür 4,3 Millionen Euro investiert. Foto: Eckhard Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heiligenstädter Freibad wird komplett neu gebaut Am 17. Mai soll das neue Heiligenstädter Freibad eröffnen. Die Stadt hat dafür 4,3 Millionen Euro investiert. Foto: Eckhard Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heiligenstädter Freibad wird komplett neu gebaut Am 17. Mai soll das neue Heiligenstädter Freibad eröffnen. Die Stadt hat dafür 4,3 Millionen Euro investiert. Foto: Eckhard Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heiligenstädter Freibad wird komplett neu gebaut Am 17. Mai soll das neue Heiligenstädter Freibad eröffnen. Die Stadt hat dafür 4,3 Millionen Euro investiert. Foto: Eckhard Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heiligenstädter Freibad wird komplett neu gebaut Am 17. Mai soll das neue Heiligenstädter Freibad eröffnen. Die Stadt hat dafür 4,3 Millionen Euro investiert. Foto: Eckhard Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heiligenstädter Freibad wird komplett neu gebaut Am 17. Mai soll das neue Heiligenstädter Freibad eröffnen. Die Stadt hat dafür 4,3 Millionen Euro investiert. Foto: Eckhard Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heiligenstädter Freibad wird komplett neu gebaut Am 17. Mai soll das neue Heiligenstädter Freibad eröffnen. Die Stadt hat dafür 4,3 Millionen Euro investiert. Foto: Eckhard Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Heiligenstädter Freibad wird komplett neu gebaut Am 17. Mai soll das neue Heiligenstädter Freibad eröffnen. Die Stadt hat dafür 4,3 Millionen Euro investiert. Foto: Eckhard Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Seit Januar hat sich das Bild des neuen Bades fast täglich verändert. Die Becken sind fertig, die große Wellenrutsche wurde installiert, der Sprungturm gesetzt. Und auch das zukünftige Multifunktionsgebäude ist aus dem Boden gewachsen, verfügt sogar schon über die Glasfassade, hinter der der Schwimmmeister das Treiben im Wasser und auf den Außenanlagen gut im Auge behalten kann. Derzeit laufen auch die Pflasterarbeiten rund um die Becken. Da ist zwar Wasser drin, aber hinein darf man noch nicht.

Trotz allem Baufortschritts gibt es jetzt noch allerhand zu tun. Das Flachdach des Multifunktionsgebäudes ist in Arbeit, auch innen wird eifrig gewerkelt. Die Trockenbauer sind im Gange, dazu werden die Sanitäranlagen wie Duschen und Toiletten installiert. Bald, so weiß Fromm, gehe auch die Trassierung der zukünftigen Liegewiese los. Spielplatz und Volleyballplatz müssen noch gebaut werden, auch die Wasserspiele im zukünftigen Splashbereich fehlen noch. „Das kommt alles noch“, weiß der Vitalparkchef. „Die Familien können sich da auf viele schöne Sachen freuen.“

In der vergangenen Woche haben er, Klinikchef Ulrich Menzel, Holding-Geschäftsführer Thomas Simon

Die Sprunganlage steht im Rohbau. Auch der Kran wird noch gebraucht. Foto: Eckhard Jüngel

und Bürgermeister Thomas Spielmann die Köpfe zusammengesteckt und erste Ideen für das Programm am Eröffnungstag ausgeheckt. „In Zusammenarbeit mit den Vereinen, vor allem mit dem Heiligenstädter Schwimmverein.“ Turmspringen soll es geben, auch Synchronschwimmer sollen zeigen, wie anmutig und elegant dieser Wassersport sein kann. „Stündlich werden wir am 17. Mai auch Führungen über das Badgelände und durch das Multifunktionsgebäude anbieten, zeigen, was technisch wichtig ist, wie das ganze Bauwerk und Bad überhaupt funktioniert“, verrät Sebastian Fromm. „Es kommen aber noch weitere Überraschungen für diesen Tag.“ Auch die Uhrzeit hat er schon im Kopf: 14 Uhr sollen die Eröffnungsfeierlichkeiten am 17. Mai losgehen.

Ob es an diesem Tag schon offiziellen Badebetrieb geben kann, weiß er noch nicht. Das hänge von einigen Faktoren ab, die da in die Quere kommen könnten. Einmal natürlich das Wetter. „Wenn es gießt wie aus Eimern, dann natürlich nicht.“ Aber er denkt dabei noch an die Außenanlagen und die Liegewiese mit ihren Ebenen. Man hat sich dafür entschieden, das Gelände nicht einzusäen, sondern Rollrasen auszulegen. „Das wollen wir vier Wochen vor dem Eröffnungstermin tun. Und ob der dann schon so strapazierfähig ist, um die vielen Menschen zu verkraften, das müssen wir erst noch sehen.“ Das Risiko könne man erst abschätzen, wenn es so weit sei. Und bis dahin gebe es noch alle Hände an dem Millionenprojekt voll zu tun.