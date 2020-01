In der Schwimmhalle endet die Inklusion

Seit dreieinhalb Jahren werden an der Erfurter Gemeinschaftsschule am Roten Berg Kinder von der ersten Klasse an bilingual unterrichtet. Die zweite Sprache heißt hier nicht Englisch oder Französisch, sondern Deutsche Gebärdensprache. Hörende und hörbehinderte Kinder lernen gemeinsam, weshalb jeweils eine zweite Lehrerin zusätzlich vor der Klasse steht und den Stoff in Gebärdensprache vermittelt.

Dass hörbehinderte Kinder in ihrer Muttersprache lernen können, ist wegen jahrzehntelanger Vorbehalte nicht einmal in einschlägigen Förderzentren selbstverständlich, bemerkt Manuel Löffelholz vonseiten der Eltern. Der bilingualer Unterricht sei eine seltene Ausnahme. Die Erfurter Schule ist deutschlandweit die erste, die einen solchen Weg geht. Löffelholz ist Vorsitzender des in Arnstadt ansässigen Vereins „Biling“, der sich für die Förderung solcher bilingualer Bildung stark macht. Viele Mitglieder sind wie er Eltern von hörbehinderten Kindern. Umso erleichterter ist er, dass die Schule diese Möglichkeit anbietet.

Nicht genügend Lehrer, die Gebärdensprache beherrschen

Doch jetzt droht dieses gemeinsame Lernen, das nicht nur Eltern der hörbehinderten Kinder überzeugt, wie der Vater betont, aufgeweicht zu werden. Der Grund ist eigentlich erfreulich: Weil das Konzept überzeugt, schicken immer mehr Eltern ihre hörbehinderten Kinder zum Roten Berg. Im ersten Jahr wurden sechs Erstklässler eingeschult, inzwischen lernen an der Schule zwölf Kinder, die eine Lehrkraft für Gebärdensprache brauchen. Davon gibt es aber an der Schule aber nur zwei und die kommen mit ihren Kapazitäten an ihre Grenzen.

Sportunterricht und die Hortangebote finden seit Schuljahresbeginn nur noch in üblicher Lautsprache statt, so Löffelholz. In der Praxis übersetzen Kinder, die die Gebärdensprache beherrschen, dann für ihre tauben Klassenkameraden, damit sie überhaupt etwas verstehen.

Mehr noch. Ab Februar soll für die Klassen 3 und 4 der Schwimmunterricht starten, und nach Stand der Dinge wird die Inklusion an dieser Stelle enden. Am Vormittag für die hörenden, am Nachmittag für die Kinder mit Hörbehinderung. So jedenfalls lautet der Lösungsvorschlag des Schulamtes Mittelthüringen, das den Schwimmlehrer vermittelt. Die Schulleitung, betont Löffelholz, sei damit auch nicht glücklich.

Lösungsvorschlag der Eltern wird bislang nicht gehört

Natürlich ist ihm klar, wie schwer es ist, Pädagogen mit Kompetenz in Gebärdensprache zu finden. Deshalb würden die Eltern im Schwimmunterricht und zu Teilen auch im Hort gern Gebärdendolmetscher einsetzen, die von den für die Familien zuständigen Sozialämtern genehmigt werden müssen. Das ist für hörbehinderte Kinder in Inklusivklassen anderer Schulen ohnehin die Regel. Dolmetscher, die für die Zeiten des Schwimmunterrichts zur Verfügung stehen würden, haben die Eltern bereits gefunden. Nur beim Schulamt, kritisiert der Vater, stoße man bislang mit diesem Vorschlag auf Ablehnung. Dass sich Sozialämter Erfurt, Weimar und Arnstadt ihrerseits, wo die Anträge seit September liegen, Zeit lassen mit einer Antwort, erhöht die Ratlosigkeit der Eltern. Nicht nur, weil Schwimmunterricht am Nachmittag eine Reihe von organisatorischen Problemen nach sich ziehen würde. Vor allem, weil ein gut funktionierendes inklusives Konzept aufgeweicht werden soll.