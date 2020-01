Neue Fronten, neuer Look

Gemütlicher Landhausstil oder puristischer Industrial Style, matte Oberflächen oder Hochglanz, bunte Farbtupfer oder Dusty Colors: Küchen sind so individuell wie ihre Nutzer. Und letztendlich ist erlaubt, was gefällt. Auch die Trends 2020 zeigen sich vielfältig und machen Lust auf eine Erneuerungskur.

Matte Oberflächen sind

im Kommen

Bei den Farben stehen Weiß, Creme und ein helles Grau weiterhin hoch im Kurs. Vor allem in kleinen Küchen sorgen die lichten Töne für optisch mehr Raum. Allerdings setzen viele Hersteller nun auch vermehrt auf dunkle Nuancen wie Anthrazit und sogar Schwarz. Die Vorherrschaft der Hochglanzoptik scheint ebenso vorbei – und es ziehen matte Oberflächen in der Küche ein. Oft bieten diese Fronten eine Fingerprint-Beschichtung, sodass Fingerabdrücke nicht sichtbar sind. Gerade bei grifflosen Küchenfronten ist das sehr praktisch. Wer die aktuellen Trends mitmachen möchte, muss nicht gleich eine teure neue Küche kaufen. Ist der Möbelkorpus noch in Ordnung, bietet sich ein Austausch der Fronten an. Das geht schnell und ist preisgünstiger.

Dezente oder fröhliche

Farbhighlights

Manchmal kann schon das Austauschen einzelner Schubläden, Klappen oder Fronten für einen neuen Look sorgen. Dezent Farbe ins Spiel bringen – 2020 beispielsweise die Trendfarben Senfgelb, Mauve, Koralle oder ein dunkles Terrakotta. Aber auch fröhliche Farbtupfer in Grasgrün und anderen knalligen Farben sind weiterhin möglich. Nach wie vor angesagt und bei den aktuellen Küchentrends nicht wegzudenken, sind Stein-, Beton- oder Holzoptik. Hier darf auch gerne gemixt werden. djd/cf