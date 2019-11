Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stollen, Schittchen oder Chrisamel

Eines darf zum Weihnachtsfest in Thüringen nicht fehlen: der Stollen. Im Thüringer Wald nennt man ihn auch „Chrisamel“ und widmet ihm in Suhl sogar einen ganzen Adventsmarkt. In der Mitte Thüringens heißt das Hefegebäck wiederum „Scheitchen“ und in Erfurt ist er als „Schittchen“ bekannt. Diese Bezeichnungen erinnern daran, dass der Stollen mit einem kleinen Holzscheit seine markante Mittelkerbe bekommen hat. str