Sonneberg. Nur mit einer Windel bekleidet, hat sich ein zweijähriger Junge nachts auf Erkundungstour in Sonneberg begeben. Eine 23-Jährige und weitere Zeugen kümmerte sich um den Ausreißer und brachten ihn zur Polizei.

Am Samstag gegen 2 Uhr entdeckte eine Sonnebergerin am Stadtpark einen Jungen, der nur mit einer Windel bekleidet auf Entdeckungstour ging. Wie die Polizei mitteilte, nahm die 23-jährige Frau den Jungen zunächst an sich. Währenddessen sprach sie auch Passanten an, die sich zufällig in der Nähe aufhielten und Kleidungsstücke für den Jungen bereitstellten. Anschließend übergab sie ihn der Polizei.

Schlafplatz beim Jugendamt

„Dort machte er es sich bequem, während die Beamten im Umkreis des Auffindeortes nach den Eltern suchten“, heißt es weiter. So wurden zum Beispiel Hauseingänge im Bereich kontrolliert. Aufgrund der sommerlichen Temperaturen fehlte dem Jungen gesundheitlich nichts. Die weitere Betreuung übernahm dann das Jugendamt und stellte auch einen angemessenen Schlafplatz bereit.

Überglückliche Eltern nehmen Abenteurer entgegen

Die Ermittlungen zur Herkunft des Kindes waren jedoch ausgeschöpft - bis gegen 7.30 Uhr die besorgte Mutter eine Vermisstenmeldung aufgab. Nachdem die Situation aufgeklärt werden konnte, wurde der Abenteurer seinen überglücklichen Eltern übergeben. Offenbar stieg er mitten in der Nacht aus seinem Bett und verließ die Wohnung unbemerkt. Auch die geschlossene Wohnungstür habe laut den Angaben für ihn kein Hindernis dargestellt. Der Dank gilt den aufmerksamen und hilfsbereiten Sonnebergern. Die zur Verfügung gestellten Kleidungsstücke können in der PI Sonneberg abgeholt werden.

