Eichsfeld. Der Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal wirbt um die Schulen der Region. Ein besonderes Fest steht auch noch an:

Zum Europäischen Tag der Parke hat der Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal dieses Jahr einen besonderen Schwerpunkt gesetzt. Der Naturpark sei ein anerkannter außerschulischer Lernort, sagt Leiterin Claudia Wilhelm. „Das Bildungsministerium fördert die Fahrtkosten der Schülerinnen und Schüler sowie die Kosten für pädagogische Angebote vor Ort“, erklärt sie.

Dies erleichtere den Zugang zu hochwertigen Bildungsangeboten und stärke die Verankerung der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) im schulischen Alltag. Der Naturpark ist zudem mit dem Thüringer Qualitätssiegel für „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet. Dieses Siegel werde nur an diejenigen verliehen, die ihre Arbeit im Sinne der BNE besonders gut umsetzen und dabei einem strengen Qualitätsentwicklungsprozess unterzogen würden.

Unter den Mottos „Hier bei uns Natur erleben“ und „Hier bei uns Umwelt verstehen“ lädt das Team von der Naturparkverwaltung in Fürstenhagen dazu ein, die Vielfalt und Schönheit der Landschaften zu erkunden. „Dies wird bei vielfältigen schulischen Angeboten vom Kindergarten bis zum Gymnasium erlebbar, sei es durch spielerisches Erfahren der Natur mit allen Sinnen, nachhaltige Entdeckungstouren, spannende Programme zu unseren Wildtieren oder fachliche Exkursionen für Oberstufen“, zählt die Naturparkchefin auf. Ein Netzwerk von Naturpark-Kindergärten befinde sich im Aufbau. Ergänzt werden die Bildungsangebote durch hochwertige Arbeitsmaterialien, die für den Unterricht zur Vor- und Nachbereitung genutzt werden können.

Sibylle Wagner ist im Naturpark Mitarbeiterin im Sachgebiet Bildung. „Uns ist es wichtig, dass wir bei unseren Angeboten authentische Erlebnisse schaffen, Begeisterung für die Schönheit unserer Lebensräume – Eichsfeld, Hainich, Werratal – wecken und faszinierende Zusammenhänge aufzeigen“, betont sie.

10.000 Neugierige im Eichsfelder Wasserturm

Viele Schulen und Kindergärten würden bereits die vielfältigen Möglichkeiten im Naturpark nutzen. Sie hat Zahlen parat: Infos gebe es in drei Naturparkzentren, fünf Naturpark-Schulen gibt es im Gebiet, sieben Bildungsprogramme seien sofort auf der Internetseite buchbar. Einmal monatlich treffen sich darüber hinaus zwölf Junior-Ranger in der Gruppe „Eichsfeld“ und beschäftigen sich jeweils vier Stunden mit Natur- und Umweltthemen rund um den Naturpark, 70 zertifizierte Natur- und Landschaftsführerinnen und -führer stehen bereit.

Stolz ist man darauf, dass voriges Jahr 10.000 Gäste die Naturpark-Ausstellung „mach’s nachhaltig“ im Wasserturm Fürstenhagen besucht haben und mehr als 3000 Kinder und Jugendliche bei den außerschulischen Bildungsangeboten dabei waren. Dass natürlich auch Familien und Erwachsene von den Angeboten im Park profitieren, verstehe sich von selbst.

Das Naturparkfest findet in Fürstenhagen am Sonntag, 9. Juni, statt. Dann werde auch das „Grüne Klassenzimmer“ eröffnet, das zukünftig Kinder und Jugendliche zum Lernen in der Natur einlädt. Ein buntes Rahmenprogramm sowie zahlreiche Informations- und Verkaufsstände runden das Angebot ab.

Die Naturparkverwaltung nimmt ab sofort Anmeldungen für das Schuljahr 2024/2025 entgegen. Alle Infos sind auf der Webseite des Parks unter www.naturpark-ehw.de/bildungsangebote zu finden. Eine telefonische Beratung ist unter 0361 / 57 3915 018 möglich.

