Eichsfeld. Vor gut drei Jahren wurde der Kindergarten in einem Eichsfelder Dorf eingeweiht. Doch es fehlte etwas.

Vor gut drei Jahren wurde der neue Kindergarten in Bernterode/Wipper eingeweiht. Die Figur der Muttergottes zog damals selbstverständlich aus dem alten mit um in das neue Kindergartengebäude St. Josef. Auf dem alten Gelände hatte sie einen besonderen Platz in einer kleinen Grotte. Nach dem Umzug wurde der Figur übergangsweise ein schöner Platz auf der Terrasse eingeräumt.

Bei den Angestellten des Kindergartens und manchen Einwohnern reifte die Idee, ihr einen würdigen Platz – wieder in der Form einer Grotte – zu bereiten.

Nach kurzer Planung begannen im Herbst vergangenen Jahres die Bauarbeiten. Restaurator Steffen Nolte, Fliesenleger Mathias Nolte, Gottfried Hunold sowie Christian Hartung errichteten mit viel Fleiß, Geschick und fachlichem Können die neue Grotte. Sie leisteten viele unentgeltliche Arbeitsstunden. Sämtliche Materialkosten übernahm die Jagdgenossenschaft Bernterode.

Nun wurde die Grotte bei einer Maiandacht feierlich eingeweiht und durch Pfarrer Ruhling eingesegnet. Hierfür hatten sich die Erzieherinnen und Erzieher etwas Besonderes ausgedacht: Die Einweihung fand im Rahmen des jährlich im Kindergarten stattfindenden Oma- und Opa-Nachmittags statt, sodass viele Gäste an der Maiandacht teilnehmen konnten. Die „Wirbelwinde“ gestalteten sie und legten währenddessen ein wunderschönes Bodenbild.

Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld

red