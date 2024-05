Heiligenstadt. Die Feuerwehr muss in der Eichsfelder Kreisstadt unter Atemschutz einen Brand löschen. Das Problem: Der Hydrant war zugeparkt.

Zu einem Kellerbrand in einem Wohnblock in der Albert-Schweitzer-Straße wurde die Feuerwehr Heiligenstadt am Freitag gegen 0.20 Uhr alarmiert. In einem Treppenraum abgestellte Möbel standen in Flammen und füllten den gesamten Aufgang mit Brandrauch. „Der Brandrauch hatte sich auch in die beiden angrenzenden Treppenräume ausgebreitet“, schildert Thomas Müller von der Feuerwehr. Die Bewohner konnten in ihren Wohnungen verbleiben oder sich auf den Balkonen in Sicherheit bringen, da dort keine Gefahr bestanden habe.

Aufgrund gesundheitlicher Beschwerden musste die Feuerwehr eine Bewohnerin mit Hilfe einer Brandfluchthaube über das Treppenhaus in Sicherheit bringen und an den Rettungsdienst übergeben. Die Feuerwehr löschte die brennenden Möbel und brachte sie ins Freie. „Eine Herausforderung stellte der Brandrauch dar.“ Um die Treppenräume rauchfrei zu machen, setzte die Feuerwehr Belüftungsgeräte ein. Da sich der Rauch- und Wärmeabzug eines Treppenraums nicht anders öffnen ließ, mussten die Kameraden ihn vom Korb der Drehleiter aus gewaltsam öffnen.

Nach abschließender Kontrolle der Wohnungen, konnte der Einsatzleiter die Brandstelle zwei Stunden nach Alarmierung an die Polizei übergeben. 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie zwei Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug waren vor Ort im Einsatz. Acht Feuerwehrleute arbeiteten zum Schutz vor Brandrauch unter Atemschutz.

„In der Anfangsphase des Einsatzes machte der Feuerwehr ein zugeparkter Hydrant Schwierigkeiten“, muss Thomas Müller konstatieren. Mit Unterstützung der Polizei habe die Feuerwehr das blockierende Fahrzeug zur Seite schieben und den Hydranten nutzen können. „Die Feuerwehr appelliert an alle Autofahrer, Unterflurhydranten stets freizuhalten. Unterflurhydranten in Straßen sind an ihrem ovalen Deckel mit der Aufschrift ,Hydrant‘ zu erkennen“, sagt Müller eindringlich.

