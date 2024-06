Heiligenstadt. In Heiligenstadt biegt eine Autofahrerin in eine Straße ab. Dabei übersieht sie zwei Fußgänger.

Beim Einfahren von der Oststraße in die Nordhäuser Straße hat laut Polizei am Dienstag, gegen 11.30 Uhr, eine 61-jährige Autofahrerin in Heiligenstadt zwei Fußgänger übersehen. Sie wurden vom Fahrzeug der Frau erfasst und mussten verletzt in ein Klinikum gebracht werden. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

red