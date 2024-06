Eichsfeld. Im Eichsfeld gibt es einen unverhofften Gewinn. Warum legendäre Bärte daran einen Anteil haben:

Manchmal bekommen Menschen, die geben, auch etwas zurück. So zum Beispiel beim Blutspenden. Vom 1. Dezember 2023 bis zum 29. Februar 2024 folgten tausende Spendenwillige einem Aufruf des Institutes für Transfusionsmedizin in Suhl und sicherten sich mit ihrer Blutspende die Teilnahme an einer Gewinnaktion und damit die Chance auf einen der exklusiven Preise.

„Weit mehr als 30.000 Blut-, Plasma- und Thrombozytenspenden wurden im Aktionszeitraum geleistet. Unter den knapp 21.500 Vollblutspendenden befanden sich auch 1.229 Neuspender, die zu ihrer ersten Blutspende begrüßt werden konnten“, ist Gebietsreferent Thomas Mülverstedt begeistert.

Legendäre Rockmusiker stiften Gewinne

Der Anreiz war nicht gerade klein, vor allem nicht bei Fans handgemachter Rockmusik. Es gelang, Billy Gibbons, den Gitarristen der legendären Rockband ZZ Top mit ins Boot zu holen, genau wie die Kultband Silly. Billy Gibbons spendierte den ersten und den dritten Preis, Silly schoben sich dazwischen.

Die drei Gewinner kommen aus ganz Thüringen. Und die seien natürlich vor Freude aus dem Häuschen gewesen. Die Gewinne wurden aber nicht lapidar mit der Post geschickt, sondern bei einem weiteren Blutspendetermin direkt vor Ort übergeben.

Ein Gewinn ging ins Eichsfeld. Es handelt sich um den 37-jährigen Markus Gunkel aus Geismar. Er durfte bei einem Blutspendetermin in Ershausen den 3. Preis entgegennehmen: Ein von Billy Gibbons signiertes Tour-Poster aus dem Jahr 2023 zusammen mit der ebenfalls signierten Biografie des Rockmusikers freuen. Gunkel ist Fan des Texaners, der vom Rolling Stone Magazin auf Platz 32 der besten 100 Gitarristen aller Zeiten gekürt wurde. Eines der Markenzeichen der amerikanischen Rockband sind die langen Bärte der Musiker. 1969 gegründet, wurden ZZ Top 2004 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Aber Markus Gunkel ist nicht nur Fan handgemachter Rockmusik, sondern für andere da. Seit fast 20 Jahren spendet er regelmäßig Blut für Menschen in Not. Die Biografie wird natürlich gelesen, das Poster bekommt einen würdigen Platz.

Gewinn Nummer zwei, eine von Silly, Jule Neigel und Toni Kral signierte Gitarre ging nach Ilmenau, der Hauptpreis nach Steinbach-Hallenberg. Es handelte sich um eine Gitarre von Billy Gibbons, selbstverständlich ebenso handsigniert.

Kultige „Bärte“ folgen auf Hollywoodstar Johnny Depp

Auch der 2. Teil der Aktion „Blutspenden rockt“ war wieder ein großer Erfolg, resümiert Thomas Mülverstedt. Bei der ersten Auflage war niemand geringeres als Hollywoodstar Johnny Depp der Partner. „Umso größer ist die Freude, wenn auch der Suhler Blutspendedienst etwas an seine treuen Spenderinnen und Spender zurückgeben kann“, so Mülverstedt. Ziel dieser und anderer Aktionen sei es, noch mehr Aufmerksamkeit auf die Wichtigkeit des Themas Blutspende zu lenken - gerade auch in Hinblick auf die Sommerzeit und die Ferien.

Denn leider nehme die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung immer mehr ab. „Deshalb braucht es ganz dringend viel mehr Menschen, die zum ersten Mal Blut spenden und dann auch regelmäßig. Denn nur viele Spendenwillige garantieren ausreichende Vorräte an Blutpräparaten und damit auch langfristig eine stabile Versorgung von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen.“

Wie jemand zum Blutspender werden kann

So geht es: Spenden kann jeder Erwachsene ohne relevante Vorerkrankungen ab 18 Jahren. Mit dem Wegfall der Altersobergrenze sei das Alter kein Ausschlussgrund mehr von der Blutspende. „Das Alter wird nicht mehr nach dem Geburtsdatum, sondern nach dem körperlichen Status beurteilt“, erklärt der Gebietsreferent. Vor jeder Spende werden Blutdruck, Puls und Temperatur gemessen sowie für die Blutspende notwendige Gesundheitsfragen geklärt. Die Spendetauglichkeit entscheidet im Anschluss der anwesende Arzt.

„Frauen dürfen vier Mal, Männer sechs Mal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden, wobei ein Abstand von mindestens acht Wochen zwischen zwei Spenden liegen muss.“ Das Spenden von Blutplasma sei bis zu 60 Mal im Kalenderjahr möglich. „Bitte zur Spende auch den gültigen Personalausweis oder Reisepass mitbringen“, so Thomas Mülverstedt abschließend.

