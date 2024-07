Fliesenkunst ist ein Phänomen, das sich in Städten wie Berlin, Leipzig und Halle etabliert hat. Ein kleines Kunstwerk, sei es ein Bild, eine Keramik oder ein Mosaik, wird an einer Häuserwand angebracht, an der es nicht stört, sondern einen kleinen Hingucker bietet. Was oft aus der studentischen Szene kommt, gibt es nun auch in Erfurt. Zumindest ein erstes Stück einer womöglich wachsenden Sammlung: ein rotes Wesen, das einem Geist aus einem Computerspiel oder auch einer Krabbe ähnlich ist. Zusammengesetzt und zur Schau gestellt ist diese kleine Guerilla-Kunst in der Moritzstraße. Ob es noch mehr davon geben wird? © Funke Medien Thüringen | Kathleen Kröger