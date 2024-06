Erfurt. Auf der A4 bei Erfurt hat sich am Montag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Sattelschlepper war in ein Baustellenfahrzeug gefahren. Zwei Personen wurden verletzt.

Zwischen den Anschlussstellen Erfurt-West und Erfurt-Ost hat sich am Montagmorgen ein Unfall ereignet. Zwei Personen wurden verletzt. Laut Angaben der Autobahnpolizei kam ein 67-jähriger Lkw-Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit einem Schilderwagen, der aufgrund von Mäharbeiten zur Absicherung auf dem Standstreifen stand. Durch den Aufprall wurde der Schilderwagen auf die Leitplanke geschoben und kippte um.

Fahrer muss von Feuerwehr befreit werden

Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er habe zahlreiche Verletzungen erlitten und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Sattelzuges wurde den Angaben zufolge leicht verletzt.

A4 gesperrt, Umleitung ist eingerichtet

Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtsachschaden wird auf 90.000 Euro geschätzt. An der Unfallstelle war die A4 in Richtung Dresden über Stunden voll gesperrt. Seit etwa 13 Uhr sei ein Fahrstreifen wieder befahrbar. Die Bergungsmaßnahmen dauern weiter an. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über die A71, am Autobahnkreuz Erfurt bis zur Anschlussstelle Erfurt-Nord, über die Ostumfahrung Erfurt bis zur Wiederauffahrt auf die A4, an der Anschlussstelle Erfurt-Vieselbach.

