Erfurt. Thüringens größtes Volksfest hat begonnen. Drei Tage wird Erfurts Innenstadt zu einer einzigen Showbühne.

Das 47. Krämerbrückenfest hat begonnen. Traditionell eröffnete das Jugendtheater Schotte das Spektakel um 18 Uhr auf dem Benediktsplatz. Umringt von Hunderten Zuschauern wurde das Stück „Wie Till Eulenspiegel für den Ritter Lanzelot gehalten wird, der gegen die Sünden kämpft“. Schließlich gehen in Erfurt die Sünden um, Till aka Ritter Lanzelot will die Stadt davon befreien. Davon überzeugte er das Publikum durchaus. Natürlich war nicht nur Till Eulenspiegel an der Eröffnungszeremonie beteiligt, sondern auch Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein. Es sind nicht viele Worte, die er sagt. Er plaudert übers Wetter, die Bühnen, Künstler und wünscht alles Gute.

„Es war mir eine Ehre. Das Krämerbrückenfest ist hiermit eröffnet“ Andreas Bausewein

Nach der Eröffnung strömten die Besucher zu den zahlreichen Bühnen, die in der gesamten Innenstadt verteilt sind. Insgesamt verwandeln 300 Künstler die Stadt in eine riesige Bühne. Bis zum Sonntag gegen 18 Uhr gibt es Musik aller Genres, erstmals sogar eine eigene Schlagerparty am Sonntag auf dem Domplatz.

Mehr Artikel zum Krämerbrückenfest

Anreise und Parken

Sperrungen in der Innenstadt

Das Konzept des Krämerbrückenfestes

Kunstinstallation auf der Krämerbrücke

Eine besondere 360-Grad-Bühne

ms/ad