Erfurt. Um Angebote in den Ferien, politische Plakate und eine neue Ausstellung geht es - unter anderem - in den aktuellen Nachrichten aus Erfurt.

Malerin aus der Ukraine zeigt ihre opulenten Werke

Malereien von Iryna Götz werden ab Ende Juni im Kulturhaus Dacheröden gezeigt: Vom 25. Juni bis einschließlich 31. August wird die Ausstellung „Metamorphose“ im Musikzimmer des Hauses präsentiert und kann Dienstag bis Freitag von 12 bis 17 Uhr sowie Samstag von 10 bis 17 Uhr besucht werden. Die Ausstellung thematisiert Veränderungen und Transformationen auf Leinwand und Glas. Es geht um Interaktionen zwischen Mensch und Natur sowie die Offenbarung innerer Erfahrungen durch die Verwandlung in Tiergestalten. Die Künstlerin, die ihr Hochschuldiplom in bildender und dekorativ-angewandter Kunst in der Ukraine erhalten hat, verwendet in ihren Gemälden klassische Techniken und Symbole, um surreale Szenen darzustellen. Die Serie von Gemälden wurde von der Opulenz und Märchenhaftigkeit des Barockzeitalters mit seiner feierlichen Dekoration und romantischen Darstellungen inspiriert. Eröffnet wird die Ausstellung am Samstag, 22. Juni, um 19 Uhr. Begleitet wird der Abend von Natalia Kravchenko am Klavier; Cornelia Nowak (Kuratorin Angersmuseum Erfurt) hält die Laudatio. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung per E-Mail an kontakt@dacheroeden.de oder telefonisch unter 0361/64412375 wird gebeten.

Antje Tillmann vergibt Stipendium für die USA

Der 16-jährige Heiner Ohlendorf aus Erfurt darf für ein Schuljahr in den „American Way of Life“ eintauchen. Die Bundestagsabgeordnete Antje Tillmann hat ihn als Stipendiaten für das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) ausgewählt. Los geht es für ihn Anfang August. Heiner besucht aktuell das Evangelische Ratsgymnasium in Erfurt und ist unter anderem bei der Wasserwacht als Rettungsschwimmer aktiv. Seine Begeisterung für Amerika wurde bei einem einwöchigen Aufenthalt in New York im letzten Jahr geweckt. In Amerika wird er in New Albany im Bundesstaat Indiana bei seinen Gasteltern leben und in der dortigen New Albany Senior High School zur Schule gehen. New Albany ist eine Stadt mit rund 37.000 Einwohnern und liegt direkt an der Grenze zu Kentucky am Ohio River. „Heiners offene Art und sein gesellschaftliches Engagement haben mich sehr beeindruckt. Ich wünsche ihm eine tolle Zeit als Juniorbotschafter und viele schöne Eindrücke“, so die CDU-Bundestagsabgeordnete Tillmann.

Bürger mit Lebenserfahrung als Schiedsmänner/-frauen für die Stadt Erfurt gesucht

Für verschiedene Schiedsstellen in Erfurt werden ab Oktober 2024 interessierte Bürgerinnen und Bürge gesucht, die als Schiedsperson tätig werden möchten. Bei Streitigkeiten muss nicht immer gleich vor Gericht gezogen werden, der Gang zur Schiedsstelle kann eine Alternative sein. Die Aufgaben des Schlichters sind dabei vielfältig. Vor allem handelt es sich um Nachbarschaftsstreitigkeiten und Schadenersatzansprüche. Schiedspersonen agieren als juristische Laien mit Lebenserfahrung, juristische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wichtige Voraussetzungen sind der Wohnsitz im betreffenden Bereich und ein Lebensalter zwischen 30 und 70 Jahren. Verständnis und Bereitschaft zum Zuhören sollten vorhanden sein. Unterstützend werden entsprechende Lehrgänge angeboten. Für folgende Stadtteile werden Schiedspersonen gesucht: Stotternheim, Sulzer Siedlung, Roter Berg, Kerspleben, Schwerborn, Daberstedt, Marbach und Erfurt-Altstadt. Die Wahlperiode beträgt fünf Jahre. Interessenten bewerben sich bitte schriftlich bis zum 1. Juli 2024 mit einem tabellarischen Lebenslauf bei der Stadtverwaltung Erfurt, Rechtsamt, Barfüßerstr. 17B, 99084 Erfurt, E-Mail: rechtsamt@erfurt.de. Telefonische Informationen sind unter 655-1329 erhältlich.

Auf die Plätze, Ferien, los!

Für viele Familien beginnt mit der Ferien- die Urlaubszeit. Die städtischen Angebote und Freizeitmöglichkeiten für Ferienkinder sind online in einer Übersicht gebündelt. Wie die Ferien abwechslungsreich und aktiv gestaltet werden können, ist auf www.erfurt.de/ferien zusammengefasst. Die Übersicht zeigt verschiedenste Freizeitangebote der Stadt Erfurt und ihrer Partner. Neben den städtischen Museen bieten auch die Volkshochschule und die Stadt- und Regionalbibliothek Ferienangebote an. Die Freizeittreffs der Stadt Erfurt sind ebenfalls in den Ferien geöffnet. Hier können Kinder und Jugendliche zwischen sportlichen und kreativen Aktivitäten und Spielen wählen oder einfach nur mit Freunden chillen. Auch der Kalender des Stadtjugendrings ist für die nächsten Monate gut gefüllt: Eine Vielzahl unterschiedlicher Aktivitäten und Angebote aus dem Jugend-, Bildungs- und Kulturbereich sind hier aufgelistet.

Im Familienpass der Stadt Erfurt sind zahlreiche Anregungen und Termine für die Feriengestaltung der ganzen Familie enthalten. Die Vorschläge umfassen sowohl kostenlose Angebote, wie zum Beispiel den Gratis-Besuch eines Erfurter Freibades mit der ganzen Familie, als auch rabattierte Veranstaltungen wie die Familienwochen im Egapark. Wer den Familienpass noch nicht hat, kann diesen zu den Öffnungszeiten im Jugendamt am Steinplatz und beim Bürgerservice im Bürgeramt in der Bürgermeister-Wagner-Straße abholen. Nutzen können den Pass alle Familien mit minderjährigen Kindern, deren Hauptwohnsitz Erfurt ist.

Politische Plakate im Stadtmuseum gestalten

Im Stadtmuseum findet nächste Woche der Workshop „Schön hier? Schön hier…“ für junge Erstwählerinnen und Erstwähler statt. Im Superwahljahr möchte er Jugendliche zwischen 16 und 22 Jahren für gesellschaftliche Teilhabe begeistern und anregen, sich aktiv mit Demokratie auseinander zu setzen. Ein zweiter Termin ist im Juli geplant. Angeleitet wird der kostenfreie Workshop durch den Erfurter Grafikdesigner Ole Bechert sowie den Philosophieprofessor Holger Zaborowski. Gemeinsam werden die Teilnehmenden politische Plakate erstellen, neue künstlerische Motive und Materialien ausprobieren und sich philosophisch mit unserer Lebenswirklichkeit beschäftigen. Der Workshop findet zweimal statt: am 27. Juni von 16 bis 21 Uhr sowie am 11. Juli von 15 bis 20 Uhr. Anmeldungen sind ab sofort telefonisch unter 03616555674 möglich. Ab einer Teilnehmerzahl von sechs Personen wird der Kurs durchgeführt.

red