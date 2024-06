Erfurt. Viele Erfurter lieben den Schlagerstar, Roland Kaiser liebt Erfurt. Eine spezielle Gelegenheit ließ sich der scheidende OB Bausewein nicht entgehen.

Ein solcher Andrang beim Eintrag ins Goldene Buch der Stadt ist dann doch eher selten, doch Schlagerstar Roland Kaiser hat nun mal jede Menge Fans in der Stadt. Ein gern gesehener Gast, der immer wieder gern herkommt, wie er gesteht: „Es gibt Auftrittsorte, da freut man sich vorher drauf. Besonders liebe ich diese Domplätze, ob in Erfurt, Fulda oder Magdeburg, das ist eine ganz besondere Kulisse.“

Weil die Zuneigung so auf Gegenseitigkeit beruht, gab es am Freitagmittag (28. Juni), wenige Stunden vor seinem inzwischen vierten Gastspiel vor dem Mariendom, eine besondere Ehrung, eben jenen Eintrag ins Goldene Buch, zu dem Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) in den Rathausfestsaal einlud. Viel Glück und ewigen Frieden, das wünscht der Sänger, der sein 50-jähriges Bühnenjubiläum feiert, ausweislich seines Eintrags. Am Abend steht er dann im großen Scheinwerferlicht.

