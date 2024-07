Der Alperstedter See gehört zur Gemeinde Nöda und ist der größte der Erfurter Seen. Die Renaturierung des Sees ist beinahe abgeschlossen. Seit 1969 wurde hier Kies abgebaut. Heute dient der 66 Hektar große See der Erholung und Freizeitgestaltung. © Funke Medien Thüringen | Conni Winkler