Landkreis Gotha. Zwei Personen verletzen sich bei einem Unfall im Kreis Gotha schwer. Die Polizei erwischt zwei Verkehrsteilnehmer unter Alkohol und Drogen.

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall zwischen Goldbach und Warza schwer verletzt worden. Ein 30-Jähriger war am späten Mittwochabend auf der Landstraße 2123 in Richtung Warza unterwegs. Mit ihm saß auch eine 24-Jährige in dem Renault. Laut Polizeiangaben verlor der Fahrer auf der geschotterten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw.

In der Folge sei er nach links von der Fahrbahn abgekommen und habe sich überschlagen. Die beiden Insassen wurden dabei schwer verletzt. Der 30-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus überführt; die 24-jährige Beifahrerin wurde mit einem Rettungswagen transportiert. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Straße zeitweise vollgesperrt.

Auch interessant

Evakuierung Großeinsatz im Kreis Gotha: Polizei gibt Ursache bekannt Von Tobias Leiser

Mit 2,0 Promille auf dem Fahrrad

Die Polizei hat am Montagabend Verkehrskontrollen in Brüheim durch. Hierbei kontrollierten die Beamten einen 43-jährigen Fahrradfahrer. Ein bei dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 2,0 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Ein Verfahren gegen den 43-Jährigen wurde eingeleitet.

Drogentest reagiert in Gotha positiv

Eine 24-jährige Fahrerin eines motorisierten Zweirades geriet am Dienstagabend in eine Verkehrskontrolle. Wie die Landespolizeiinspektion Gotha mitteilte, reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin beziehungsweise Methamphetamin. Außerdem war das Fahrzeug der 24-jährigen Frau nicht versichert, so die Polizei weiter.

Der Newsletter für Gotha Alle wichtigen Informationen aus Gotha, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zudem war ein falsches Kennzeichen am Fahrzeug angebracht. Die Polizei verhinderte die Weiterfahrt. Um Beweise sicherzustellen, ordneten die Beamten der Landespolizeiinspektion eine Blutentnahme an. Außerdem leiteten sie ein entsprechendes Verfahren ein.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Gotha

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.