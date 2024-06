Kreis Gotha. Mit dem Fahrrad auf Orgeltour durch den Kreis Gotha. Gesprächsrunden vor der Landtagswahl. Wort zum Sonntag von Olivia Schäfer.

Polizeiorchesters spielt in Ohrdruf im Hof von Schloss Ehrenstein

Diesen Samstag, am 22. Juni, lädt die Stadt Ohrdruf zu einem besonderen Konzert in das Schloss Ehrenstein ein. Das Publikum darf sich auf das Polizeiorchester Thüringen in voller Besetzung freuen. Beginn ist 17 Uhr. Das Polizeiorchester präsentiert dabei sinfonische Blasmusik in vielfältiger Ausprägung. Das Repertoire lädt ein zu einer musikalischen Zeitreise von Barock bis zur Gegenwart, von der konzertanten Blasmusik bis hin zu Swing im Bigband-Sound. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in den Bürgersaal des Schlosses verlegt.

Schirmherr der Veranstaltung ist Georg Maier, Thüringer Minister für Inneres und Kommunales. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um Spenden für den Förderverein Museum Schloss Ehrenstein Ohrdruf e.V. gebeten. Für das leibliche Wohl will die IG Schloss Ehrenstein sorgen. red

Mit dem Fahrrad auf Orgeltour durch den Kreis Gotha

Mit dem Fahrrad auf Orgeltour geht es am Sonntag, 23. Juni durch den Kreis Gotha. Start ist 10 Uhr in der Schlosskirche Gotha. Von dort soll die Route durch Orte zu ihren Kirchen und Orgeln führen, teilt das Kreiskirchenamt mit. In jeder Kirche entlang der insgesamt 17 Kilometer langen Strecke werde eine musikalische Atempause eingelegt. Die Orgeln werden erklingen und vorgestellt. An den Kirchen unterwegs stehen Getränke bereit, Imbiss in Wangenheim und Kaffeetafel in Goldbach. Die An- und Abreise solle individuell organisiert werden. Auch eine verkürzte Teilnahme oder ein spontaner Besuch in einer der Kirchen seien möglich.

Der Zeitplan sie wie folgt aus. 10 Uhr Schloßkirche Gotha - Musikalische Andacht und Orgelvorstellung11.15 Uhr St. Lukas Kirche Remstädt - Musikalische Andacht12.15 Uhr St. Johannes Kirche Warza - Musikalische Andachtca. 13.15 Uhr Mittagsimbiss im Meister-Eckhart-Haus Wangenheim14.00 Uhr Trinitatiskirche Wangenheim - Orgelandacht15.00 Uhr St. Peterskirche Goldbach mit musikalischer Andacht, Kaffee und Kuchen. red

Gesprächsrunden über Demokratie

Am 1. September findet in Thüringen die Landtagswahl statt. Eine Gesprächsreihe, von der Katholischen und Evangelischen Kirche in Gotha organisiert, will sich für Demokratie und gegen Extremismus einsetzen. Das Anliegen ist: Herz und Verstand zusammenzubringen, auf komplexe Fragen gute Antworten zu finden. Dazu werden drei Gesprächsrunden im Gemeindesaal der Katholischen Pfarrgemeinde Gotha, Moßlerstraße 15, angeboten. Zum Auftakt, am Mittwoch, 3. Juli, sprich der Politikwissenschaftler, Claudio Kullmann, Leiter des Katholischen Büros in Erfurt, über das Grundgesetz, in dem die Artikel 1 „Menschenwürde“ bis 20 „Demokratie“ durch die „Ewigkeitsklausel“ besonders geschützt und dürfen nicht verändert werden. Er widmet sich der Frage, was das in der Konsequenz für das gesellschaftliche Zusammenleben heißt.

Am 31. Juli, 19 Uhr, spricht Niklas Wagner vom Katholischen Forum des Bistums Erfurt über „Populismus­ - Analysen, Konsequenzen, Optionen“ im Gemeindesaal des Augustinerkloster­s, Jüdenstraße 27, ebenfalls mit anschließender Diskussion.

Über die Strategien der neuen Rechten und Möglichkeiten einer demokratischen Gegenwehr spricht eine Beraterin, von Mobit (Mobile Beratung in Thüringen für Demokratie – gegen Rechtsextremismus) am Mittwoch, 7. August, 19 Uhr. red

Endlich Zeit zum Abschalten

Wort zum Sonntag von Olivia Schäfer: Ratschlag für entspannte Tage

Die Sommerferien haben begonnen. Endlich, werden viele Kinder und Jugendliche, aber auch Lehrerinnen und Lehrer sagen – obwohl das Schuljahr so kurz war.

Olivia Schäfer ist Gemeindereferentin in St. Bonifatius Gotha. © Florian Schäfer | Florian Schäfer

Endlich Ferien, sage auch ich und fiebere meinem Urlaub entgegen. Ich freue mich auf freie Tage ohne Termine und ohne Verpflichtungen, aufs unterwegs sein, auf Ruhe und Stille.

Hoffentlich gelingt es! Hoffentlich werden es entspannte Tage! Denn einerseits weiß ich, wie schwierig das Abschalten sein kann und andererseits kenne ich auch den Druck möglichst viel zu sehen und zu erleben. Und mir ist bewusst, dass ich meist selbst dafür verantwortlich bin.

Eine Hilfe ist mir ein Rat des Heiligen Franz von Sales: „Wenn dein Herz wandert oder leidet, bring es behutsam an seinen Platz zurück und versetze es sanft in die Gegenwart Gottes. Und selbst dann, wenn du nichts getan hast in deinem Leben, außer dein Herz zurückzubringen und wieder in die Gegenwart Gottes zu versetzen- obwohl es jedes Mal wieder fortlief, wenn du es zurückgeholt hattest-, dann hat sich dein Leben wohl erfüllt.“

Was für ein schöner Gedanke: aufs eigene Herz hören und es in die Gegenwart Gottes versetzen. Ich will es versuchen und einüben! Und wer weiß, vielleicht gelingt es mir auch dann noch, wenn der Urlaub vor bei und der Alltag längst wieder in vollem Gange ist?

Olivia Schäfer ist Gemeindereferentin St. Bonifatius Gotha.

