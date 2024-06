Pfullendorf. 140 Feuerwehrleute kämpfen im Kreis Gotha gegen die Flammen. Der Hof ist nicht zu retten. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Ein Vierseitenhof ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag komplett abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Feuer in Pfullendorf am Sonntag, gegen 1.55 Uhr gemeldet. Rund 140 Feuerwehrleute von 20 Wehren waren mit 33 Fahrzeugen im Einsatz. Trotz aller Bemühungen habe sich das Feuer auf den gesamten Vierseitenhof ausbreiten können.

Neben der Scheune brannten auch Nebengelasse sowie das Wohnhaus der Eigentümer nieder. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Erste Schätzungen gehen von 300.000 Euro Schaden aus. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Zeugen können Hinweise mit der Bezugsnummer 0161484 einreichen.

