Erhard Drachenburg aus Berlin rettete drei der Buntglasfelder des Hauptchores der Liebfrauenkirche in Arnstadt aus dem Schuttcontainer. 2022 wurden sie an ihren Ursprungsort zurückgeführt. Restauratorin Nicole Sterzing (Mitte) zeigt Pfarrer Matthias Rüß und Susanne Scheibner vom Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, wie sie unter dem Einfall des Lichts in ihrer ganzen Pracht erstrahlen. © Maria Hochberg