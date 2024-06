Bösleben-Wüllersleben. Ein 47-Jähriger hat im Ilmkreis die Kontrolle über sein Motorrad verloren und ist gegen eine Mauer geprallt. Er starb noch an der Unfallstelle.

Ein 47 Jahre alter Motorradfahrer ist in Bösleben-Wüllersleben (Ilm-Kreis) gegen eine Mauer geprallt und ums Leben gekommen. Der Mann hatte seine Maschine am Donnerstagabend aus einer Werkstatt abgeholt und kurz darauf die Kontrolle über das Motorrad verloren, wie die Landeseinsatzzentrale am Freitag mitteilte.

Dabei geriet der 47-Jährige an einen Bordstein und prallte laut Polizei danach gegen eine Mauer. Er starb noch an der Unfallstelle.

dpa