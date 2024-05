An vielen verschiedenen Orten tagte der Kreistag in der vergangenen Legislatur. Für den nötigen Abstand während der Pandemie trat man auch mal in der Dreifelderhalle am Rosengarten in Sondershausen zusammen. Die konstituierende Sitzung für den neuen Kreistag ist für den 19. Juni im Dorfgemeinschaftshaus in Bendeleben geplant. © Timo Götz | Timo Götz