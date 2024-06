Kyffhäuserkreis. Neben der Europawahl stehen am 9. Juni 2024 im Kyffhäuserkreis auch die Stichwahlen von sieben Ortsteilbürgermeistern an. Und: Antje Hochwind-Schneider (SPD) und Andreas Hartung-Schettler (AfD) treten im entscheidenden Wahlgang um das Amt des Landrats gegeneinander an.