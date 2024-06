In der Kindertagesstätte in Oberbösa hofft man auf eine baldige Ernte:

Von dem neuen Gemüsebeet in der Kindertageseinrichtung „Rappelkiste“ in Oberbösa berichten die Erzieherinnen Emely Regber und Anika Kämpf:

Am Dienstag, 21. Mai, ging es für die kleinen Gärtner der Kita „Rappelkiste“ in Oberbösa in den Garten. Dort angekommen, erwartete uns ein neues Hochbeet. Dies haben wir im Rahmen des Projektes „Gemüsebeete für Kids“ von der Edeka-Stiftung erhalten. Ziel der Kooperation ist es, Kindern Wissenswertes über Gemüsearten beizubringen und das Interesse fürs Gärtnern zu stärken.

Bevor es losging, lernten unsere Kinder verschiedene Gemüse- und Pflanzensorten kennen. Zusammen mit der Edeka-Stiftung wurde überlegt, was Pflanzen überhaupt zum Gedeihen benötigen.

Samen gesät und kleine Pflänzchen in die Erde gebracht

Dann ging es auch schon los: Fleißig wurde die Erde aufgelockert und Dünger verteilt. Anschließend haben wir Samen ausgesät und die kleinen Gemüsepflänzchen verteilt. Zu guter letzt haben unsere fleißigen Gärtner alles reichlich gegossen.

Nun sind wir alle gespannt, ob in unserem neuen Beet Salatköpfe, Radieschen, rote Beete und Karotten wachsen.

Zur Belohnung hat jedes Kind eine Urkunde erhalten, und alle dürfen sich nun stolz „Mini-Gärtner“ nennen.

Wir wollen uns herzlich bei unserem Paten Herr Löser aus dem Edeka Löser in Kindelbrück für den mitgebrachten Gemüsekorb bedanken, sowie bei den Mitarbeitern der Edeka-Stiftung für die Durchführung dieser tollen Aktion.

