Thüringens Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) und Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) – rechts auf der Mauer stehend –schauten sich die Helme in Mönchpfiffel-Nikolausrieth an. Der Pegel dort knackte beim Helme-Hochwasser zum Jahreswechsel 2023/2024 die Drei-Meter-Marke. Am Mittwochnachmittag lag der Pegel bei 87 Zentimetern. © Funke Medien Thüringen | Susann Salzmann