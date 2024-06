Einen tierischen Gast am Essenstisch fotografierte Bernd Otto aus Bad Frankenhausen.

Bernd Otto aus Bad Frankenhausen hielt einen amüsanten Moment im Bild fest:

„Ich fand den dreisten Spatz so lustig, dass man ihn vielleicht in der Thüringer Allgemeine veröffentlichen könnte. Der Schnappschuss entstand letztens, als wir nach einem Einkaufsbummel vor dem Gildehaus in Erfurt zum Essen saßen. Der kleine Spatz kam immer wieder und hat uns sehr amüsiert.“

Erst einmal die Speisekarte studieren... © Bernd Otto