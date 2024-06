Großlohra. Mit mehr als 3 Promille war eine Frau am Dienstag mit ihrem Auto unter anderem auf der A 38 unterwegs. Während der Fahrt gefährdete sie mehrere Verkehrsteilnehmer.

Am Dienstagabend meldeten mehrere Zeugen der Polizei einen in Schlangenlinien fahrenden schwarzen Pkw auf der A 38 in Fahrtrichtung Leipzig. Dessen Fahrerin kam demnach zwischen den Anschlussstellen Arenshausen und Bleicherode mindestens 14 Mal von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte die Frau mit ihrem Auto mehrmals mit der Schutzplanke und überfuhr mehrere Leitpfosten.

Laut Polizei verließ die Frau schließlich die Autobahn an der Abfahrt Bleicherode in Richtung Mühlhausen. In einer Kurve kam sie wieder von der Straße ab und kollidierte anschließend mit einem entgegenkommenden Pkw. Dieser kam im Straßengraben zum Stehen. Dessen 46-jährige Fahrerin wurde dabei verletzt und durch Rettungskräfte vor Ort behandelt. Die offensichtlich betrunkene Autofahrerin wurde durch einen Zeugen bis zum Eintreffen der Autobahnpolizei davon abgehalten, weiterzufahren. Der bei der 28 Jahre alten Frau durchgeführten Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,79 Promille. Sie musste zur Blutentnahme mit ins Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden an allen Fahrzeugen wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die entstandenen Schäden an den Autobahnschutzplanken belaufen sich auf 5000 Euro. Die L 1016 nahe Großlohra musste für den Einsatz der Rettungskräfte und zur Unfallaufnahme für 45 Minuten voll gesperrt werden. Aufgrund der Bergungsmaßnahmen gab es weitere 60 Minuten Verkehrseinschränkungen.

Gegen die 28-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

