Nordhausen. Noch immer landen Windeln, Batterien und Lebensmittelreste in der falschen Tonne. Wo welcher Müll hingehört und wie überhaupt ein Müllauto funktioniert, erklärt der Trenn-Bär auf seiner Tour durch den Landkreis Nordhausen. Wann er wo anzutreffen ist.

Wie einfach richtige Abfalltrennung geht, zeigt diese Woche der Trenn-Bär auf verschiedenen Supermarktplätzen im Landkreis Nordhausen. Dabei informiert die freundliche Identifikationsfigur nicht nur Kinder wie Henry (im Bild). Auch Erwachsene dürfen Fragen stellen und alles über Fehlwürfe und Müllmythen erfahren.

Mit der Aktion beteiligt sich die Abfallwirtschaft des Landkreises Nordhausen an der bundesweiten Kampagne „Deutschland trennt. Du auch?“. Schwerpunkt ist dabei die Gelbe Tonne beziehungsweise der Gelbe Sack. Denn noch immer landen beispielsweise gebrauchte Windeln, Lebensmittelreste oder Batterien darin und verhindern das Recycling gebrauchter Verpackungen.

Am 13. Juni ist die Aktion, bei der auch ein Müllfahrzeug unter die Lupe genommen werden kann, in Niedersachswerfen (Parkplatz Netto-Markt) und am 14. Juni vor dem Marktkauf in Nordhausen, jeweils von 10 bis 16 Uhr.

Die Idee zur bisher größten Partneraktion für richtige Mülltrennung kommt von „Mülltrennung wirkt“, einer Initiative der dualen Systeme, Schirmherrin ist Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Partner der Aktion sind Netto Marken-Discount, EDEKA und Netto Deutschland.

„Wenn wir gebrauchte Verpackungen richtig trennen und entsorgen, können wir als Kommune einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leisten. Dazu wollen wir als Partner der Aktion ‚Deutschland trennt. Du auch?‘ beitragen“, sagt Kathrin Materlik, Leiterin des Fachgebietes Abfallwirtschaft und Deponie im Landratsamt.

Erstmals engagieren sich in den bundesweiten Aktionswochen Kommunen in ganz Deutschland gemeinsam mit den dualen Systemen und ihrer Initiative „Mülltrennung wirkt“, dem Handel sowie der Abfall- und Entsorgungswirtschaft dafür, so viele Menschen wie möglich über richtige Mülltrennung zu informieren.

