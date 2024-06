Nordhausen. Bei einem Streit in einem Mehrfamilienhaus in Nordhausen ist ein 38-Jähriger schwer am Kopf verletzt worden.

Zwei Männer sind am Dienstag in einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Straße der Einheit in Nordhausen aneinander geraten. Die Streitigkeit gipfelte nach Angaben der Polizei von Mittwoch in eine Schlägerei, wobei ein 38-Jähriger schwere Kopfverletzungen davontrug.

Er musste zur medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht werden. Die Polizei konnte den Täter aufgreifen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red