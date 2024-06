Nordhausen. Ein Bewohner des Hauses in der Oberstadt von Nordhausen will die Flammen selbst löschen. Die Folgen sind für ihn dramatisch.

Zu einem Brand in einem Wohngebäude kam es am Freitagvormittag in Nordhausen. Gegen 11 Uhr alarmierte die Rettungsleitstelle die Nordhäuser Feuerwehren. Für die Einsatzkräfte ging es in die Ludolfingerstraße. Hier brannte es in einer Doppelhaushälfte im ersten Obergeschoss. Nach ersten Informationen brach das Feuer in einem Zimmer im Obergeschoss aus bisher ungeklärter Ursache aus.

Ein 55-jähriger Bewohner soll versucht haben, die Flammen selbst zu löschen, was ihm aber misslang. Der Mann verletzte sich bei seinen Selbstlöschversuchen. Der Rettungsdienst brachte ihn und eine 66-jährige Bewohnerin des Hauses ins Südharz-Klinikum. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Zimmer in Vollbrand. Den Fachleuten gelang es, das Feuer zu löschen. Nach gegenwärtigen Schätzungen beläuft sich die Höhe des entstandenen Sachschadens auf mehrere Zehntausend Euro. Die Nordhäuser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

red