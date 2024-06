Nordhausen. Die Südharzer Imkergemeinschaft hat in Nordhausen einen Anfängerkurs durchgeführt. Was das Besondere daran war und was die Teilnehmer gelernt haben.

Einen Anfängerkurs „Imkerei“ hat die Südharzer Imkergemeinschaft durchgeführt. In sieben Unterrichtseinheiten wurden die wichtigsten Grundlagen für eine erfolgreiche Imkerei in den Bereichen Ausrüstung für Anfänger, Biologie, Bienengesundheit, Wachsverarbeitung und natürlich auch praktische Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt. Der Kurs war mit circa 30 Teilnehmern gut besucht, heißt es von Nicole Mattern vom Landratsamt Nordhausen.

„Das Besondere an diesem Anfängerkurs Imkerei war aber, dass für Jugendliche unter 18 Jahre die Teilnahmegebühr und die Ausbildungsmaterialien, wie Imkerausrüstungen und Zubehör, vom Landkreis Nordhausen finanziert wurden“, so Mattern weiter.

Alle Teilnehmer des Kurses, der Anfang des Jahres begann, haben diesen erfolgreich abgeschlossen und erhielten ihre Zertifikate im Bienengarten des Südharzer Imkergemeinschaft von Hans-Jürgen Bednarzik und Andreas Danner vom Vereinsvorstand sowie von Heiko Müller, Fachbereichsleiter Bau und Umwelt des Landratsamtes.

„Vielen Dank der Südharzer Imkergemeinschaft für die gute Zusammenarbeit, die nach Möglichkeit in einem neuen Projekt fortgesetzt wird“, so Dirk Schimm (parteilos), 2. Beigeordneter des Landkreises Nordhausen. Dabei betonte Schimm die Wichtigkeit der Ausbildung von jungen Menschen für die Belange der Natur. Die Ausbildung verbinde Umweltbildung, Jugendarbeit und Naturschutz messbar und nachhaltig für die Natur.

Aufgrund des großen Interesses wird die Südharzer Imkergemeinschaft auch im nächsten Jahr ein Anfängerkurs Imkerei durchführen, für den ab Herbst eine Online-Anmeldung möglich ist.

