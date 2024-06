Nordhausen. Ein seltsamer Diebstahl ereignet sich in Nordhäuser Räumlichkeiten eines Wohlfahrtsverbandes. Die Polizei hat eine Beschreibung des großen Unbekannten.

Ein unbekannter Mann betrat am Montag die Geschäftsstelle eines Wohlfahrtsverbands in der Arnoldstraße von Nordhausen. Aus dem Personalbereich riss der Täter einen Schlüsseltresor von der Wand, berichtet die Polizei. Am Tatort ließ der Dieb ein Fahrrad zurück, das sich später als gestohlen erwies. Es wurde durch Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen sichergestellt.

Zum mutmaßlichen Täter gibt es folgende Beschreibung: Er sei von schlanker Gestalt, etwa 1,90 Meter groß, habe dunkelblondes Haar und einen gelockten Haaransatz.

Vor Ort sicherten die Polizisten Spuren und leiteten Ermittlungen nach dem Täter ein. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, wurden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 032631 960 zu melden. red