Nordhausen. Welcher Abschnitt der Bundesstraße saniert wird, was Autofahrer erwartet und wie lange die Bauarbeiten dauern werden.

Meter für Meter hat sich am Montagmorgen die Asphaltfräse in die oberste Fahrbahnschicht der Bundesstraße 4 zwischen dem Abzweig Steinbrücken und der Auffahrt zur Autobahn 38 bei Nordhausen gefressen. Grund für die halbseitige Sperrung ist eine Fahrbahnsanierung, die in diesem Bereich derzeit durchgeführt wird. Derweil regelt eine Ampel den Verkehr, sodass die Straße nicht komplett gesperrt werden musste und eine Kilometer lange Umleitung den Autofahrern erspart bleibt. Allerdings staut sich der Verkehr, der aus Richtung Sondershausen kommt, zeitweise bis zum Abzweig nach Hain. Die notwendigen Bauarbeiten werden voraussichtlich noch bis zum 12. Juli andauern.

Mehr Themen aus dem Landkreis Nordhausen:

mck