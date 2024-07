Sömmerda. Auf dem Konto eines 82-Jährigen sei es zu Unregelmäßigkeiten gekommen. Nach der Überweisung auf ein anderes Bankkonto fliegt der Betrug auf. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus dem Landkreis Sömmerda.

Ein Senior aus Riethnordhausen im Landkreis Sömmerda verlor viel Geld an Betrüger. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 82-Jährige in den vergangenen Tagen von einer unbekannten Frau angerufen.

Diese gab vor, eine Bankmitarbeiterin zu sein und berichtete, dass es auf dem Konto des Seniors Unregelmäßigkeiten gäbe. Sie forderte den Mann auf, sein Geld auf ein Sicherheitskonto zu transferieren. Dieser Aufforderung kam der 82-Jährige nach und überwies 33.000 Euro.

Durch seine Hausbank wurde er auf den Betrug aufmerksam gemacht und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Autofahrerin fährt Kind an und flüchtet

In der Thomas-Müntzer-Straße in Sömmerda kam es am Mittwochvormittag zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht. Wie die Polizei informierte, wurde dabei ein Kind verletzt.

Ein 13-jähriger Junge war an einem Garagenkomplex mit seinem Fahrrad unterwegs, als ihn ein Auto anfuhr und verletzte. Die Autofahrerin flüchtet nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle.

Laut Polizeiinformationen war sie vermutlich in einem roten SUV unterwegs. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können. Diese nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (0361/5743-25100) unter Angabe der Vorgangsnummer 0171454 entgegen.

