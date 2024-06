Unstrut-Hainich-Kreis. Sonntag ist Wahltag. Hier halten wir Euch auf dem Laufenden über das Geschehen im Unstrut-Hainich-Kreis.

8 Uhr: Die Wahllokale öffnen im Unstrut-Hainich-Kreis. Die Wähler bekommen zwei Zettel in die Hand: den für die Europawahl und den für die Wahl des Landrats im Unstrut-Hainich-Kreis. Dort kommt es zur Stichwahl. Vor zwei Wochen standen vier Namen auf dem Zettel: Harald Zanker (SPD), Thomas Ahke (Freie Wähler), Christopher Drößler (AfD) und Hans-Joachim Roth (CDU). 50.102 Menschen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis gaben ihre Stimme ab; das entspricht einer Wahlbeteiligung von 62,8 Prozent. Damit lag die Wahlbeteiligung leicht über der Wahlbeteiligung von 2019.

Der Newsletter für Unstrut-Hainich Alle wichtigen Informationen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weil keiner der vier Politiker mehr als 50 Prozent der Stimmen erreichte, gehen die beiden Besten der Wahl von vor zwei Wochen in die Stich-Wahl: Amtsinhaber Zanker und Ahke. Der 60-jährige Zanker ist seit 30 Jahren Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises, dessen Gründung er von Anfang an mit begleitete. Nun will er in seine sechste Amtszeit gehen.

Ab 18 Uhr werden am Sonntag die Stimmen ausgezählt. Erst die Europa-, dann die Landratswahl. © Funke Medien Thüringen | Alexander Volkmann

9 Uhr: In manchen Ortschaften bekommen die Wählerinnen und Wähler drei Stimmzettel in Hand gedrückt. Denn hier gibt es Stichwahlen um den Ortsteils- oder Ortsbürgermeister. So treten in Faulungen Christian Völker (36) und Holger Montag (29) gegeneinander an. Sie erhielten bei der ersten Wahl am 26. Mai die meisten Stimmen. die meisten Stimmen.

In Ufhoven tritt Katrin Bauer in der Stichwahl gegen Amtsinhaber Uwe Domni an. Bauer erreichte vor 14 Tagen 41,5 Prozent. Kurios ist die Situation in Obermehler. Dort lauten die Kandidaten Heiko Willfahrt und Alfons Burhenne obwohl beide zur Wählergruppe BSO gehören. Doch Burhenne firmierte bei der ersten Wahlrunde am 26. Mai als Einzelkandidat.

Mehr zum Thema