Nach der ersten Runde der Kommunalwahl in den Städten, Gemeinden im Kreis folgen Stich- und Europawahlen

Am 26. Mai wurde in der Wartburgregion gewählt. In unserem Live-Ticker gibt es alle Ergebnisse und Informationen, auch nach der Wahl.

29. Mai, 10.30 Uhr: Der „Eisenacher Aufbruch“, der seinen einzigen Sitz im Stadtrat verloren hat, meldet sich zu Wort - und kritisiert die anderen Parteien. Die hätten im Wahlkampf die „faschistische Gefahr“ ignoriert, anders als der EA der als einziger die Heimat (vormals NPD) und ihren frisch aus der U-Haft entlassenen Chef Patrick Wieschke angegriffen habe und auch ein AfD-Verbot fordere. Auch wenn der Verlust des Sitzes schmerze, nehme man das Wahlergebnis „als Herausforderung, die antifaschistische Überzeugungsarbeit zu verstärken“. Den „örtlichen Medien“ wirft der EA „Wahlbehinderung“ vor, weil sie seine Mitteilungen nicht veröffentlicht hätten.

28. Mai, 20 Uhr: Eine Analyse der gewählten Räte in Stadt und Kreis: Einige Details lassen aufhorchen, es gibt Kuriositäten und Überraschungen.

28. Mai, 18 Uhr: Nun stehen auch die Namen der Ortsteilräte in Eisenach fest, die ganz zuletzt ausgezählt wurden. Hier sind alle Gremien und die Namen.

28. Mai, 15.30 Uhr: Die Zusammensetzung des Kreistags, der Stadt- und Gemeinderäte in der Wartburgregion. stehen fest. Alle Namen der gewählten Mitglieder gibt es hier.

27. Mai, 18 Uhr: Was sagen die Gewinner und Verlierer der Oberbürgermeister- und Stadtratswahlen in Eisenach zum Ergebnis? Viele Stimmen finden sie hier.

27. Mai, 15 Uhr: Wie bewerten die Landrats- und führende Kreistagskandidaten das Ergebnis im Wartburgkreis? Hier erste Einschätzungen.

27. Mai, 14.40 Uhr: Das vorläufige Endergebnis der Kreistagswahl ist da! Linke 5,9 Prozent (3 Sitze - 4 weniger als bisher), AfD 26,6 (13 Sitze - plus 5), CDU 31,3 (16 Sitze - minus 1, SPD 10,1 (5 Sitze - minus 1), Grüne 3,1 (2 Sitze, unverändert) FDP 1,6 (1 Sitz - minus 1), Freie Wähler/BfE/LAD 8,4 (4 Sitze - minus 3), Basis 0,3 (kein Sitz - minus 1), BSW 10,4 (5 Sitze - plus 5), Heimat 2,2 (1 Sitz - plus 1).

Die Basis fliegt also aus dem Kreistag. Die Heimat - früher NPD - kehrt nach einer Legislatur ohne Präsenz zurück ins Parlament. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) schafft auf Anhieb fünf Sitze, vermutlich zu Lasten der Linken, die vier Sitze verliert und damit die größten Verluste hinnehmen muss. Die AfD dagen darf sich mit einem Zuwachs von fünf Sitzen als Sieger fühlen. Stärkste Kraft bleibt aber die CDU.

27. Mai, 14.35 Uhr: 222 von 223 Lokalen der Kreistagswahl sind ausgewählt. Das Zwischenergebnis kurz vor Schluss: Linke 5,9 Prozent, AfD 26,7, CDU 31,4, SPD 10,0, Grüne 3,91 FDP 1,6, Freie Wähler/BfE/LAD 8,4, Basis 0,3, BSW 10,4, Heimat 2,2

27. Mai, 13.20 Uhr: „Linke kann eigene Erwartungen nicht erfüllen“, teilt der Kreisvorsitzende Torsten Weil selbstkritisch mit. „Enttäuschend und ernüchternd“ nennt er das bisherige Ergebnis: „Offenbar wird der Linken im Moment nicht zugetraut, eine wirkliche politische Alternative zu sein. Hier müssen wir Vertrauen zurückgewinnen.“ Die 9,5 Prozent für Landratskandidat Sascha Bilay findet er dennoch „mehr als respektabel“. Erschreckend sei das AfD-Ergebnis im Kreis, erfreulich die deutlich gestiegene Wahlbeteiligung.

27. Mai, 13.05 Uhr: Das Endergebnis der Kreistagswahl lässt weiter auf sich warten. Ausgezählt sind 214 von 223 Lokalen. Der Stand: Linke 5,9 Prozent, AfD 27,0, CDU 31,6, SPD 9,8, Grüne 2,9, FDP 1,5, Freie Wähler/BfE/LAD 8,4, Basis 0,3, BSW 10,4, Heimat 2,1

27. Mai, 12.30 Uhr: Die Ortsbürgermeister sind überall ausgezählt. Wo es nur einen Bewerber oder eine Bewerberin gab, wurden diese meist auch mit großer Mehrheit gewählt - zum Beispiel in allen Eisenacher Ortsteilen. Kampfabstimmungen zwischen mehreren Bewerbern gab es auch.

Am überraschendsten dürfte die Abwahl des bisherigen Mihlaer Ortschefs Oliver Rindschwentner (SPD) sein. Er unterlag deutlich gegen Toni Nickol (UWG), der 77,4 Prozent der Stimmen holte. Noch eine Abwahl: In Eckartshausen löste Frank Heyder (62,4 Prozent) den Amtsinhaber Dieter Scheuch ab.

In Großburschla kommt es zu einer Stichwahl zwischen Sandro Sachs (29,9 Prozent) und Tobias Schmitz (18,5). In Vitzeroda gehen Dieter Winkelstein und Michael Strube in die Stichwahl am 9. Juni.

Weitere Sieger in direkten Duellen zwischen zwei Bewerben: In Behringen gewann Alexander Heinz (CDU), in Craula Norbert Walter (CDU), in Gerstungen Mathias Richter (hier wurde erstmals ein Ortsbürgermeister gewählt), in Burkhardtroda Maximilian Förtsch, in Ifta Amtsinhaber Michael Regenbogen. In Sättelstädt gab es sogar drei Kandidaten. Sieger ist Dominik Ernst (FW) mit 55,5 Prozent.

27. Mai, 11.53 Uhr: Das vorläufige Stadtrats-Ergebnis für Eisenach steht jetzt fest: Linke 9,1 Prozent (ergibt 3 Sitze), AfD 19,5 Prozent (7 Sitze), CDU 27,1 (10), SPD 13,1 (5), GRÜNE 7,4 (3), FDP 2,3 (1), HEIMAT 7,9 (3), BfE 7,7 (3), EA 1,8 (0), Wählergemeinschaft-Feuerwehr 3,9 (1).

Die neu angetretene Wählergeminschaft Feuerwehr zieht somit in den Stadtrat ein, der Eisenacher Aufbruch - bisher mit einer Abgeordneten - fliegt raus. Die Linke verliert fünf Sitze und damit am deutlichsten. Die CDU gewinnt drei Sitze, die SPD einen. Die AfD wächst um drei auf sieben Plätze - genauso so viele Namen hatte sie auf der Liste. Die Grünen verlieren ein Mandat, ebenso die Neonazis von der „Heimat“ (früher NPD).

27. Mai, 11.30 Uhr: Weitere Stadt- und Gemeinderatsergebnisse stehen fest.

Amt Creuzburg: AfD 18,3 Prozent, CDU 31,2 Prozent, SPD 13,8 Prozent, UWG/BfE/FWG 36,8 Prozent.

Hörselberg-Hainich: CDU/Bürger f. Hörselberg-Hainich 47,0 Prozent, Freie Wähler Hörselberg-Hainich 33,9 Prozent, Zukunft-Hörselberg-Hainich 19,1 Prozent.

Krauthausen: WG Krauthausen 35,3. Bürger -AKTIV 7,0, WG Pferdsdorf-Spichra 21,5, FFW Ütteroda 15,2, UWG Krauthausen 21,0.

Werra-Suhltal: AfD 19,4., CDU 18,1, FW 62,5-

Wutha-Farnroda: DIE LINKE/Off.Liste Wu-Fa 5,4, AfD 30,5, CDU/Bürgerteam f. Wu-Fa 31,0, GRÜNE 1,5, BWF 31,7.

27. Mai, 11.05 Uhr: Die Auszählung, in etlichen Wahllokalen für die Nacht unterbrochen, wurde wieder aufgenommen. Noch nicht fest stehen die Ergebnisse der Stadtratswahl in Eisenach - es fehlt noch eines von 52 Wahllokalen - und der Kreistagswahl. Bei der sind 195 von 223 Bezirken ausgezählt.

26. Mai, 23.15 Uhr: Das Stadtratsergebnis aus Ruhla: CDU: 42,4 Prozent, AfD 21,7 Prozent, Bürgerbündnis Erbstromtal 15,1 Prozent, Freie Wähler Erbstromtal 12,8 Prozent, Linke 8,1 Prozent

26. Mai, 23.06: Gemeinderatswahl aus Berka/Hainich: Von der einzig angetretenen Liste Sport/Feuerwehr wurden gewählt: Jan Lämmerhirt, Thomas Brückmann, Matthias Daut, Erik Langert, Sandro Liebetrau, Erik Eckardt, Patrick Schiel, und Christoph Daut

26. Mai, 23.05: Das Stadtratsergebnis aus Treffurt: Bürger für Bürger 50,4 Prozent, CDU 32 Prozent, DfA 9,6 Prozent, WGF 7,9 Prozent.

26. Mai, 22.58: Das Gemeinderatswahlergebnis aus Gerstungen: CDU 36,6 Prozent vor Bürger für die Gemeinde 25,6, Pro 12 25,5, Bürger für Vernunft 6,4 und LAD 5,9.

26. Mai, 22:40: Die Wahlbeteiligung zur OB-Wahl in Eisenach lag laut vorläufigem amtlichem Wahlergebnis bei 57,8 Prozent. Im Vergleich zur zurückliegenden OB-Wahl ist das viel: So gaben bei der OB-Wahl im Jahr 2018 insgesamt 47,9 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Bei der Stichwahl waren es sogar nur noch 39,3 Prozent. Kommentar der scheidenden OB Katja Wolf zur Wahlbeteiligung: Das ist ein guter Tag für die Demokratie und ein guter Tag für die Stadt Eisenach.

.26. Mai, 22.30: Und wieder ein Wahllokal mehr bei der Landratswahl ausgezählt: Nach 218 von 223 liegt Michael Brodführer (CDU) vorn mit 42,8 Prozent vor Uwe Krell (AfD) mit 32,2 Prozent. Die beiden werden wohl in die Stichwahl am 9. Juni gehen. Abgeschlagen rangieren Michael Klostermann (SPD) mit 15,5 Prozent und Sascha Bilay (Linke) mit 9,5 Prozent.

26. Mai, 21.55: Das Gemeinderatswahlergebnis aus Bischofroda: UWG 38,5 Prozent, Heimatverein 34,5 Prozent und Feuerwehr 27,0 Prozent.

26. Mai, 21:20: Bei der Landratswahl wird es zäh: Noch fehlen sechs Stimmbezirke, aber eigentlich kann da nicht mehr so viel passieren: 217 von 223 sind ausgezählt, Brodführer (CDU) führt mit 42,7 Prozent, vor Krell (AfD) 32,2, Klostermann (SPD) mit 15,5 und Bilay (Linke) 9,5.

26. Mai, 21.05 Uhr: Das Gemeinderatswahlergebnis aus Nazza:.Von der einzig angetretenen Liste Bürger für Nazza wurden folgend acht Menschen in den Gemeinderat gewählt: Gerald Bätzold, Patrick Tamm, Susanne Heilwagen, Marko Wiegand, Maximilian Leise, Pierre Ziegenhardt, Rudolf Michel Herold und Thomas Mähler.

26. Mai, 20.58 Uhr: Das Gemeinderatswahlergebnis aus Lauterbach: Feuerwehrverein 63,3 Prozent gefolgt von UWSL mit 28,5 Prozent und Kultra mit 8,2 Prozent.

26. Mai, 20:55 Uhr: Das Gemeinderatswahlergebnis aus Seebach: Dort die neue Gruppierung „Mein Seebach“ mit dem wiedergewählten Bürgermeister Gerrit Häcker an der Spitze aus dem Stand 48,7 Prozent, gefolgt von der CDU mit 41,2 Prozent und der Linken mit 10,1 Prozent.

26. Mai, 20.40 Uhr: Auch bei der Landratswahl scheint es auf eine Stichwahl hinauszulaufen. Nach dem Ergebnis in 212 von 223 Bezirken liegt Michael Brodführer (CDU) zwar klar vorn (42,3 Prozent), aber das reicht nicht. Danach kommt Uwe Krell (AfD, 32,4 Prozent), ihm folgen Michael Klostermann (SPD, 15,7) und Sascha Bilay (Linke, 9,6).

26. Mai, 20.34 Uhr: Alle Lokale ausgezählt, jetzt steht es fest: In Eisenach wird es am 9. Juni eine Stichwahl geben zwischen Christoph Ihling (CDU) - er holte 7608 Stimmen, also 40,5 Prozent - und Jonny Kraft (30,5 Prozent - 5725 Stimmen). Der überholte dank der Ergebnisse in den letzten beiden Wahllokalen Stephan Müller (AfD), der am Ende mit 5459 Stimmen auf 29,0 Prozent kam. Die Wahlbeteiligung betrug 57,8 Prozent.

26. Mai, 20.20 Uhr: Auf der Zielgeraden überholt Kraft Müller: 51 Lokale von 52 sind in Eisenach ausgezählt, Ihling liegt bei 40,6 Prozent, Kraft jetzt bei 30,6, Müller nur noch bei 28,7.

26. Mai, 20.20 Uhr: Bei der Landratswahl führt nach 197 von 223 Stimmbezirken Brodführer (41,7 Prozent) vor Krell (33,4), Klostermann (15,4) und Bilay (9,5).

26. Mai, 20.14 Uhr: Das System ist wieder da. Es bleibt in Eisenach knapp bei 50 ausgezählten von 52 Lokalen. Ihling bleibt vorn (40,5 Prozent). Wer in die Stichwahl kommt? Müller hat im Moment 12 Stimmen mehr als Kraft.

26. Mai, 20.00 Uhr: Leider scheint die Internetseite des Landeswahlleiters zusammengebrochen zu sein. Deshalb können wir im Moment nicht über den Fortgang der Auszählung berichten.

26. Mai, 19.50 Uhr: Herzschlagfinale, jetzt wird es knapp in Eisenach - denn nach 49 von 52 Lokalen liegt Ihling vorn (40,1 Prozent). Falls es eine Stichwahl gibt: Müller hat wie Kraft jetzt 30,0 Prozent und genau 2 Stimmen mehr.

26. Mai 19.45 Uhr: Endspurt in Eisenach bei der OB-Wahl-Auszählung: 48 von 52 Lokalen sind ausgezählt. Ihling (40 Prozent) liegt weiter vor Müller (30,3) und Kraft (29,7).

26. Mai, 19.35 Uhr: Das Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Seebach ist da. Gerrit Häcker (parteilos), der keinen Gegenkandidaten hatte, erhielt 867 Stimmen (93,3 Prozent). Auf den Stimmzetteln fanden sich 62 andere Namen - was bei nur einem Kandidaten erlaubt ist. Die Wahlbeteiligung lag bei 68,5 Prozent.

26. Mai, 19.35 Uhr: Beim Landrat liegt Brodführer (41,5 Prozent) vor Krell (34,8), Klostermann (14,7) und Bilay (9,1). Zwar sind 157 von 223 Bezirken ausgezählt. Aber es fehlen noch die großen Städte Eisenach und Bad Salzungen, die zuerst den (Ober-)bürgermeister ermitteln.

26. Mai, 19.30 Uhr: Eine Stichwahl um das OB-Amt in Eisenach wird immer wahrscheinlicher. 45 von 52 Lokalen sind ausgezählt. Ihling (39,5 Prozent) liegt vor Müller (30,5) und Kraft (30,0)..

26. Mai, 19.24 Uhr: Die Wahlbeteiligung bei OB- und Landratswahl liegt bisher bei rund 50 Prozent. Aber die Briefwahl, deren Auszählung erfahrungsgemäß am längsten dauert, ist dabei noch nicht berücksichtigt.

26. Mai, 19.20 Uhr: Bei der Landratswahl sind 132 von 223 Bezirken ausgezählt. Michael Brodführer führt weiter mit 42,1 Prozent, gefolgt von Uwe Krell (AfD, 35,1 Prozent), Michael Klostermann (SPD, 13,9 )und Sascha Bilay (Linke, 8,9 Prozent).

26. Mai, 19.13 Uhr: Blick in die Kreisstadt: Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler Bad Salzungen) liegt mit 69 Prozent bislang klar vor seinem CDU-Mitbewerber Enrico Demski. Ausgezählt sind 22 von 35 Bezirken.

26. Mai, 19.08 Uhr: Auch nach dem Ergebnis der OB-Wahl aus 37 von 52 Lokalen in Eisenach deutet vieles auf eine Stichwahl hin: Ihling (38,8 Prozent) liegt vor Müller (32,1) und Kraft (29,1) - der aber langsam aufholt.

26. Mai, 18.57 Uhr: Gerstengrund hat nicht nur den Landrat ausgezählt, sondern auch seinen neuen Gemeinderat. Die CDU erhielt 100 Prozent.

26. Mai, 18.50 Uhr: Weit mehr als die Hälfte der Wahllokale in Eisenach hat die OB-Stimmzettel ausgezählt (29 von 52 Wahllokalen). Vorne liegt weiter Christoph Ihling (CDU) mit 38,1 Prozent, gefolgt von Stephan Müller (AfD, 33,5 Prozent). Jonny Kraft (SPD) kommt bisher auf 28,4 Prozent.

26. Mai, 18.45 Uhr: 44 der 223 Stimmbezirke zur Landratswahl sind ausgezählt. Michael Brodführer (CDU) bleibt mit 47,5 Prozent vorne, Uwe Krell (AfD) hat 34,4 Prozent), Michael Klostermann (SPD) 11,4 und Sascha Bilay (Linke, 6,9 Prozent).

26. Mai, 18.38 Uhr: Zur Oberbürgermeisterwahl in Eisenach liegen bereits Ergebnisse aus 20 von 52 Stimmbezirken vor. Vorne liegt Christoph Ihling (CDU) mit 38,7 Prozent, dicht gefolgt von Stephan Müller (AfD, 34,6 Prozent). Jonny Kraft (SPD) kommt bisher auf 26,7 Prozent.

26. Mai, 18.30 Uhr: Bereits zehn Wahllokale sind im Kreis zur Landratswahl ausgezählt. Vorne liegt Michael Brodführer (CDU) mit 42,7 Prozent, gefolgt von Uwe Krell (AfD, 36,8 Prozent), Michael Klostermann (SPD, 13,4 Prozent) und Sascha Bilay (Linke, 7,2 Prozent).

26. Mai, 18.20 Uhr: Traditionell liefert die Gemeinde Gerstengrund das erste Ergebnis, und stets bis zu 100 Prozent Wahlbeteiligung. So auch diesmal: Alle 47 Wahlberechtigten gaben ihr Landrats-Votum ab. Für Michael Brodführer (CDU) stimmten 38 (80,9 Prozent), 6 für Uwe Krell (AfD), 3 für Michel Klostermann (SPD). Sascha Bilay (Linke) ging dagegen völlig leer aus.

26. Mai, 18.05 Uhr: Unter den 498 Wahlhelferinnen und Wahlhelfern sind 25 unter 18 Jahren (also 16 oder 17 Jahre alt)

26. Mai, 18 Uhr: Das Auszählen beginnt in 221 Wahllokalen der Region.

26. Mai, 16.50 Uhr: Landesweit zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung ab als 2019. Landeswahlleiter Holger Poppenhäger weist darauf hin, dass Briefwahlunterlagen noch bis 18 Uhr bei der auf dem hellgrünen Wahlbriefumschlag aufgedruckten Adresse persönlich abgegeben werden können.

26. Mai, 16 Uhr: Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses der Stadt Eisenach findet am Mittwoch, 29. Mai statt. Sie beginnt um 10 Uhr in der Stadtverwaltung am Markt 2, Raum 122. In der Sitzung werden die Ergebnisse der Oberbürgermeister-, Stadtrats-, Ortsteilbürgermeister. und Ortsteilratswahlen offiziell festgestellt. Die Sitzung des Wahlausschusses im Kreis – er stellt das Ergebnis für Landrats- und Kreistagswahl fest - findet ebenfalls am 29. Mai statt, um 13 Uhr im Beratungsraum 2 des Landratsamtes in Bad Salzungen. Auch die Ausschüsse In den Gemeinden tagen am Mittwoch.

26. Mai, 12 Uhr: Die Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl liegt für die Stadt Eisenach um 12 Uhr bei 36,6 Prozent – inklusive Briefwählern. Die Briefwahl nicht eingerechnet, beträgt die heutige Wahlbeteiligung in den Wahllokalen bis zum Mittag 17,9 Prozent.

26. Mai, 8 Uhr: Der Wahltag hat begonnen, die Lokale sind bis 18 Uhr geöffnet. Die ersten Ergebnisse der Kommunalwahl in Eisenach können Bürgerinnen und Bürger am Abend auch im Rathaus live nachverfolgen. In diesem Jahr gibt es dort wieder – wie vor Corona üblich – die Übertragung der Wahlergebnisse auf einem Großbildschirm im Flurbereich beim Raum 122 in der 1. Etage am Markt 2 (vor dem Briefwahllokal). Die Reihenfolge der Auszählung ist – nach dem Oberbürgermeister, der zuerst kommt - wie überall: Landrat, Ortsteilbürgermeister, Stadtrat, Kreistag, Ortsteilräte.

25. Mai, 17 Uhr: Der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Eisenach-Gerstungen und der Eisenacher Gemeindekirchenrat rufen alle Wahlberechtigten auf, wählen zu gehen „und eine demokratische Partei oder Wählervereinigung zu wählen, die sich eindeutig zur Wahrung der Menschenwürde und Menschenrechte aller Menschen bekennt“. Die Kirche unterstütze aus christlicher Verantwortung heraus die Kampagne der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland „Herz statt Hetze - ohne Vielfalt ist alles grau – für eine bunte Gesellschaft”. „Geben Sie Ihrer Stimme Farbe und gehen Sie am 26. Mai wählen!“, schreiben der Präses des Kirchenkreises, Christian Herbst, und Ulrike Quentel als Vorsitzende des Gemeindekirchenrates Eisenach.

24. Mai, 18 Uhr: Allein in der Stadt Eisenach sorgen 520 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für den reibungslosen Ablauf der Wahl und die Auszählung der Stimmen.

24. Mai, 15.30 Uhr: Bei diesen Wahlen wird die Zusammensetzung in den kommunalen Gremien. Um die 50 Sitze im Kreistag allein bewerben sich 359 Kandidaten auf zehn Listen von Parteien und Wählergruppierungen.

24. Mai, 15 Uhr: Über 130.000 Wahlberechtigte können am Sonntag 26. Mai im Wartburgkreis ihre Stimmen bei den Kommunalwahlen abgeben. In 223 Wahllokalen warten die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. red

