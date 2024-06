Wartburgkreis. Termine, Veranstaltungen, Personalien und andere Meldungen. Was Sie aus Eisenach und Umgebung heute wissen sollten.

Serenade des Posaunenchores Eisenach

Zur Serenade lädt der Eisenacher Posaunenchor unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Christian Stötzner für Sonnabend, 22. Juni, ab 17 Uhr. Die Bläser des Posaunenchores spielen die jährliche Serenade am Bachdenkmal auf dem Frauenplan.

Die Bläser des Eisenacher Posaunenchores bieten dabei ein knapp einstündiges Programm, in dem etwa Werke von Gottfried August Homilius, Johann Adam Hiller, Fanny Hensel, Georg Philipp Telemann und Johann Sebastian Bach vertreten sind.

Am Sonntag, 23. Juni, erklingt um 9.15 Uhr die traditionelle Turmmusik auf dem Eisenacher Schlossturm. Anschließend ist der Posaunenchor im Gottesdienst in der Georgenkirche zu erleben.

Der Eisenacher Posaunenchor wurde 1888 gegründet und gehört damit zu den ältesten Posaunenchören in Deutschland. Das Ensemble ist viel unterwegs, spielt zu Gottesdiensten, Konzerte, zu Geburtstagen und Trauerfeiern, im Sommer sowie in der Adventszeit vom Schlossturm, am Jesusbrünnlein, auf der Wartburg und zu weiteren Anlässen.

Pilotphase der Reinigung der Bioabfall-Tonnen

In eine Pilotphase der Reinigung von Bioabfall-Tonnen geht der Abfallwirtschaftszweckverband Wartburgkreis – Stadt Eisenach (AZV). Ab August wird der AZV ein Waschfahrzeug erproben, das später für die Reinigung der Bio-Tonne eingesetzt wird. Ab August startet eine vierwöchige Testphase, zuerst im Nordkreis und in Eisenach.

Der Waschvorgang erfolgt mittels Hochdruckwaschanlage im Aufbau des Fahrzeuges während des Leerungsvorganges und dauert wenige Sekunden. Der AZV bittet alle Haushalte, ihre Biotonnen zur Leerung unabhängig vom Befüllungszustand bereitzustellen und anschließend für die Reinigung stehen zu lassen. Es sollte bei dieser Aktion gut erkennbar sein ob der Behälter bereits gewaschen wurde.

Köhlerbaude in Mihla ist eingeweiht

Alexander Vinz übergibt ein Gemälde der Köhlerbaude an Uwe Nowatzky. © Rainer Lämmerhirt | Rainer Lämmerhirt

Mit einem Festakt wurde die neuerrichtete Köhlerbaude im Mihlaer Tal eingeweiht. Damit konnten die Bauarbeiten, die sich beinahe zwei Jahre hinzogen, erfolgreich abgeschlossen werden.

Zur Einweihung hatte die Stadt Amt Creuzburg gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Bauteam alle eingeladen, die in dieser Zeit und in der Vorbereitung der Wiedereinrichtung in vielfältiger Form das Projekt unterstützt hatten. Aber nicht nur diese Ehrengäste kamen in das Mihlaer Tal, viele Mihlaer und Menschen aus der Region ließen es sich nicht nehmen, mitzufeiern.

Das sei ein Zeichen dafür, wie es mit der Wiedererrichtung der Baude gelungen sei, die Interessen und Wünsche der gesamten Region zu bündeln und erfolgreich zu verwirklichen, so die Festredner des Abends.

Die Einweihungsfeier der Baude wurde genutzt, Dank zu sagen für die Umsetzung des Vorhabens. Hans Hermann Köhler und Dirk Mäurer wurden mit eigenen Bänken und angebrachten Namensschildern geehrt. Die Kinder von Lehrer Köhler bedankten sich bei den Mihlaern und allen, die an der Wiedererrichtung der Baude beteiligt waren.

Ines Andrazcek erhielt ein Präsent für ihre herausragenden Leistungen bei der Umsetzung der Fördermaßnahme und als Architektin. Schließlich gab es noch eine Ehrung für Uwe Nowatzky, der vom Bauteam ein Gemälde der Köhlerbaude erhielt. Erinnert wurde an den ebenfalls früh verstorbenen Thomas Berz, der schon in den 90er Jahren Planungen erarbeitet hatte.

Pikatron feiert 50 Jahre Erfolgsgeschichte

Die Firma Pikatron, die einen Standort in Creuzburg hat (Transformatoren-Herstellung), feierte ihr 50-jähriges Bestehen. Gesandte aus Creuzburg waren bei der rauschenden Party in Usingen im Taunus anwesend. Mit dabei war auch die Kaiserliche Hoheit Marie Beatrice, Erzherzogin von Österreich. Die Adelsfamilie von Arco-Zinneberg, der größte Gesellschafter des Unternehmens, sponserte das Bier für den Abend.