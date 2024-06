Amt Creuzburg. Andreas Böhme (FW) erhielt in der ersten Sitzung der neuen Legislatur erneut das Vertrauen als Stadtverordnetenvorsteher. Die Anschaffung einer Feuerwehr-Drehleiter lässt der aktuelle Haushalt nicht zu.

„Das wäre der Todesstoß für den Wirt auf der Burg“, kommentiert der Bürgermeister des Amts Creuzburg, Rainer Lämmerhirt (parteilos), in der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Stadtrats die Befürchtungen von Stadtrat Peter Baum (CDU), der warnt, dass der Standesamtsbezirk im kommenden Jahr aufgelöst werden könnte. Hintergrund ist, dass die Standesbeamtin 2025 in den Ruhestand geht und kein Nachfolger in Sicht ist. „30 Hochzeiten sind schon abgesagt worden“, weiß Peter Baum in der Ratssitzung am Mittwochabend im Creuzburger Feuerwehrgerätehaus zu berichten. Die Zuordnung zu einem benachbarten Standesamtsbezirks sei für alle Anwesenden die allerschlechteste Lösung.

Wahlhelfer Benjamin Heuer geht mit der Wahlurne rum, in die Andreas Böhme seinen Stimmzettel wirft. Das Auszählen macht Andreas Böhme erneut zum Stadtverordnetenvorsteher. © Norman Meißner | Norman Meißner

In einstimmigem Votum erhält Andreas Böhme (FW) in der ersten Sitzung der neuen Legislatur weiterhin das Vertrauen als Stadtverordnetenvorsteher. Creuzburgs Ortsteilbürgermeister Ronny Schwanz (CDU) wählen die Stimmberechtigten mehrheitlich zu dessen Stellvertreter sowie einstimmig zum ersten Beigeordneten des Amts Creuzburg. Dem Bürgermeister steht Toni Nickol (Fraktion UWG/ BfE/FWG) als zweiter Beigeordneter zur Seite.

Die AfD schickt Dirk Borghardt und Ronny Pudelski in den Haupt- und Finanzausschuss, die CDU Peter Baum und Ronny Schwanz, die SPD Lutz Kromke und die Fraktion UWG/BfE/FWG Uwe Lüttge und Toni Nickol. Den Bauausschuss besetzt die AfD mit Ronny Pudelski und Dirk Borghardt, die CDU mit Uwe Sülzner, Ernst Heinemann, Ronny Schwanz und Sandro Liebetrau. Die SPD entsendet Lukas Messerschmidt und Lutz Kromke und die Fraktion UWG/BfE/FWG Andreas Böhme, Jan Werneburg, Uwe Nowatzky und Hans Duscha. Als sachkundige Bürger beraten Karsten Nickol, Matthias Kempe und Patrick Nickol den Bauausschuss.

Im Sanierungsbeirat arbeiten fortan Ernst Heinemann, Ronny Schwanz, Markus Mayer für die CDU-Fraktion, Andreas Böhme, Hans Duscha und Uwe Nowatzky für die Fraktion UWG/BfE/FWG, Lutz Kromke für die SPD und Ronny Pudelski für die AfD. Dieses Gremium unterstützen fachlich als sachkundige Bürger Patrick Nickol, Benjamin Heuer, Bernd Burkhardt und Carsten Nickol.

Die Stadt Amt Creuzburg vertreten Dirk Borghardt für die AfD, Ronny Schwanz und Markus Mayer für die CDU, Uwe Lüttge und Matthias Genzel für die Fraktion UWG/BfE/FWG in der Gemeinschaftsversammlung der VG Hainich-Werratal.

Eine halbe Million Euro Eigenanteil ist derzeit zu viel

Im kürzlich verabschiedeten Feuerwehrbedarfsplan steht die Anschaffung einer neuen Drehleiter für das Amt Creuzburg an oberster Stelle. Bis zum Monatsende müssten Fördermittel beantragt werden, um dieses Jahr noch rund 300.000 Zuschuss-Euro des Freistaats zu erhalten. „Die Haushaltslage sieht zwar nicht schlecht aus, aber wir müssen angefangene Sachen erst einmal zu Ende bringen“, wirbt Bürgermeister Rainer Lämmerhirt dafür, den Antrag erst nach dem Vorliegen des Jahresabschlusses 2024 dann im nächsten Jahr zu stellen. Immerhin raubt eine neue Drehleiter einen Eigenanteil von etwa einer halben Million Euro der Rücklage. Der Bürgermeister rechnet mit rund 200.000 Euro weniger an Schlüsselzuweisungen und mit einem drastischen Rückgang an Steuereinnahmen. „Es ist nicht sicher, ob wir 2025 einen Haushalt hinbekommen – wir können kein Geld ausgeben, dass wir nicht sicher haben“, betont Rainer Lämmerhirt.

