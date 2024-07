Eisenach/Wartburgkreis. Zur Landtagswahl wird die AfD in Thüringen in den beiden Wahlkreisen 5 und 6 im Wartburgkreis keine Direktkandidaten aufbieten können.

Die AfD wird zur Landtagswahl im Herbst in Thüringen in den beiden Wahlkreisen 5 und 6 im Wartburgkreis keine Direktkandidaten aufbieten können. Beide Wahlvorschläge wurden vom Wahlkreisausschuss bei jeweils eine Enthaltung abgelehnt. Bei den eingereichten Unterlagen für die von der Partie in der Region nominierten Kandidaten Christoph Walter (Wahlkreis 7/Bockwurst-Wahlkreis um Eisenach herum) und Stephan Müller (Wahlkreis 6/Eisenach, Werra-Suhl-Tal und Gerstungen) erkannte der Ausschuss auf nicht heilbare Mängel.

So fehlten jeweils nicht nur die drei erforderlichen Unterschriften aus dem Landesvorstand, sondern auch bei der Niederschrift der Aufstellungsversammlung waren erforderliche Unterschriften nicht vorhanden. Der Kreisverband der AfD kündigte auf Anfrage an, von der Möglichkeit einer Beschwerde beim Landeswahlleiter keinen Gebrauch machen zu wollen.

Im Wahlkreis 5 (südlicher Wartburgkreis) wurde Bewerberin Nicole Schellenberg, die für die ÖDP antreten wollte, abgelehnt, weil sie nicht genügend Unterstützer-Unterschriften vorlegen konnte -- sie kam nur auf zehn Unterschriften, hätte aber 250 benötigt