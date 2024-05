Weimar/Weimarer Land. Viele Stimmzettel auszufüllen waren in Weimar und im Weimarer Land am Sonntag bei der Wahl. Die Entwicklung gibt‘s hier per Live-Ticker.

11.10Uhr: Die meisten Stimmen vereinte bei der Kreistagswahl Christiane Schmidt-Rose (CDU) mit 11920 Kreuzchen auf der Haben-Seite. Platz zwei und drei gehen hier an die AfD mit Wolfgang Prabel (8972) und Simon Ehrenreich (8618). Bleibt Christiane Schmidt-Rose nach der Stichwahl Landrätin, ist allerdings davon auszugehen, dass sie das Kreismandat nicht annimmt.

28. Mai, 10.55 Uhr: Die Sitzverteilung im neuen Kreistag des Weimarer Landes steht fest: Mit 34,0 Prozent ist die CDU stärkste Fraktion und erhält 16 Mandate, eines mehr als in der zurückliegenden Wahlperiode. Die AfD (26,4 Prozent) legt um 8,8 Prozent zu klettert von 8 auf 12 Sitze. Auf jeweils 4 Mandate können die Linke (7,4 Prozent, -3,3), die Freien Wähler (8,8 Prozent, -3,7) und der Kreisverband der Bürgerinitiativen (8,7 Prozent, +1,6) verweisen. Die SPD (7,2 Prozent, +0,6) bleibt bei 3 Mandaten. Die Grünen (3,7 Prozent, -3,0) verlieren einen Sitz und stehen nun bei 2 Mandaten. Die FDP (3,1 Prozent, -1,0) sind statt bisher mit zwei nur noch mit einem Mandatsträger vertreten.

17.20 Uhr: Das Weimarer Land zählt weiter Kreistags-Stimmzettel aus. Bis zum vorläufigen amtlichen Endergebnis fehlen noch vier der 167 Stimmbezirke: Umpferstedt, Kapellendorf, Niedertrebra und ein Stimmbezirk im Grammetal.

13.55 Uhr: Im Blankenhainer Ortsteil Neckeroda geht eine Ära zu Ende. Bei der Wahl zum Ortsteilbürgermeister unterlag im Thüringer Färbedorf Amtsinhaber Siegfried Hörcher mit 33 Stimmen Christine Schwarzbach, die 97 Stimmen holte.

12 Uhr: Kein Comeback: Machte sich Gunter Braniek (CDU) in Kromsdorf Hoffnungen auf eine Rückkehr auf den Sessel des Ortschafts-Bürgermeisters, so zerstobt diese am Wahlsonntag. Er erhielt 43,5 Prozent, Amtsinhaberin Katrin Karpe (FWKD) hingegen 56,5 Prozent.

11.35 Uhr: Knapp verloren hat die Ortschafts-Bürgermeisterwahl Amtsinhaberin und Einzelkandidatin Anita Diener gegen Philipp Wiechmann (Freie Wähler Oßmannstedt-Ulrichshalben) im Wielanddorf.

11.00 Uhr: Steffen Clauder (parteilos) wird künftig nicht mehr Ortsteil-Bürgermeister von Oberroßla-Rödigsdorf sein. Er verlor die Wahl relativ knapp gegen Herausforderer Christian Schwigon. Das Endergebnis: 48,9 gegen 51,1 Prozent.

10 Uhr: Auch im Kreis Weimarer Land wird wieder ausgezählt. Bei der Kreistagswahl liegen die Ergebnisse aus 149 der 164 Stimmbezirke vor. Aktuell führt die CDU mit 16 Mandaten vor der AfD mit 12.

9.50 Uhr: Auch die beiden noch ausstehenden Stimmbezirke der Weimarer Stadtratswahl sind nun ausgezählt. An der Sitzverteilung hat sich zum Ende hin aber nichts mehr verändert. Nach dem vorläufigen Endergebnis kommen die CDU auf 19,9 Prozent (8 Sitze, +1), das weimarwerk auf 17,6 Prozent (7 Sitze, unverändert), die Grünen auf 15,4 Prozent (6 Sitze, -2), die SPD auf 14,2 Prozent (6 Sitze, unverändert), die Linke auf 13,8 Prozent (6 Sitze, -1), die AfD auf 13,7 Prozent (6 Sitze, +1), die FDP auf 2,7 Prozent (1 Sitz, unverändert), und die Piraten/Partei der Humanisten sowie die Basis auf jeweils 1,4 Prozent (beide je 1 Sitz, beide +1). Die Wahlbeteiligung lag in Weimar bei 60,4 Prozent und damit geringfügig unter jener der Stadtratswahl von 2019 (61,5 Prozent).

27. Mai, 0.59 Uhr: In Weimar wurden bisher 79 von 81 Stimmbezirke zur Stadtratswahl ausgezählt. Demnach führt die CDU nach Mitternacht mit 19,9 Prozent der Stimmen, gefolgt vom weimarwerk mit 17,7 Prozent. Auf Platz drei stehen aktuell Weimars Bündnisgrüne mit 15 Prozent, die SPD mit 14,2 Prozent folgt auf dem vierten Platz. Für die AfD votierten 14 Prozent, für die Linke 13,7. Die FDP steht mit 2,7 Prozent vor den Piraten und der Basis, die jeweils 1,4 Prozent der Stimmen erhielten.

23.34 Uhr: Die Landratswahl im Weimarer Land geht in die Verlängerung. Nach der Auszählung des letzten noch verbliebenen Stimmbezirkes rutschte Amtsinhaberin Christiane Schmidt-Rose (CDU) mit 49,8 Prozent unter die absolute Mehrheit. Am 9. Juni steht sie mit dem Bad Berkaer Dirk Geyer (Kreisverband der Bürgerinitiativen), der 30,1 Prozent der Stimmen erreichte, in der Stichwahl.

23.15 Uhr: Es fehlen noch acht von 81 Stimmbezirke bei der Auszählung der Stadtratswahl in Weimar. Weiterhin führt die CDU mit 20,4 Prozent der Stimmen und einem Plus von 2,9 Prozent im Vergleich zur vergangenen Stadtratswahl von 2019, gefolgt vom weimarwerk, das in den vergangenen Minuten auf 17,8 Prozent deutlich zugelegt hat und damit auch die AfD überholt. Diese steht mit 14,7 Prozent knapp auf Platz drei, gefolgt von Weimars Bündnisgrünen mit 14,2 Prozent, die derzeit die größten Einbußen (-4,3 Prozent) gegenüber der Stadtratswahl von 2019 hinnehmen müssen. Damals erhielten Weimars Grüne 18,5 Prozent. Ein leichtes Plus verzeichnet aktuell die SPD mit 14 Prozent. Weimars Linke hat – zumindest Stand 23.15 Uhr – 2,7 Prozent im Vergleich zur vergangenen Wahl von 2019 verloren. Derzeit steht die Linke bei 13,5 Prozent. Die FDP rutscht um 0,9 Prozent auf derzeit 2,7 Prozent, die Piraten stehen bei 1,4 Prozent und die Basis ebenso.

22.50 Uhr: Bei der Landratswahl ist die Spannung mit Blick auf eine mögliche Stichwahl am 9. Juni nicht zu überbieten. 165 von 167 Stimmbezirken sind ausgezählt. Amtsinhaberin Christiane Schmidt-Rose (CDU) liegt bei 50,0 Prozent. Zwei Wahllokale aus der Landgemeinde am Ettersberg haben ihre Ergebnisse noch nicht gemeldet.

22.10 Uhr: In Kromsdorf bleibt Katrin Karpe (Freie Wähler Kromsdorf-Denstedt) Ortschaftsbürgermeisterin. Mit 56,5 Prozent setzte sie sich gegen Gunter Braniek (CDU) durch.

22.06 Uhr: Mehr als die Hälfte der Stimmbezirke zur Stadtratswahl in Weimar wurden ausgezählt. Ein eindeutiges Ergebnis zeichnet sich bis dato aber nicht ab. Nach 48 von 81 Stimmbezirken hat die CDU mit 19,7 Prozent weiterhin die Nase vorne. Auf derzeit 16,6 Prozent steht das weimarwerk, gefolgt von der AfD mit 15,1 Prozent. Nahezu gleichauf sind SPD (14,5 Prozent), B90/Grüne (14,4 Prozent) und die Linke (14 Prozent). Mit einem Platz im Stadtrat vertreten wären aktuell die FDP mit 2,7 Prozent der Stimmen sowie die Piraten (1,5 Prozent) und die Basis (ebenfalls 1,5 Prozent).

22.05 Uhr: Die CDU baut ihren Vorsprung bei der Stadtratswahl in Apolda gegenüber der AfD aus. Aktuell hat die CDU knapp über 30 Prozent; die AfD liegt bei 26,7 Prozent. Die Freien Wähler fallen auf 17,7 Prozent. Für Apolda folgt mit 8,4 Prozent.

21.54 Uhr: Was sich seit mehreren Stunden deutlich abzeichnet, ist nun spruchreif: Amtsinhaber Peter Kleine (parteilos) bleibt für eine weitere Legislatur im Amt. Insgesamt erhielt der von CDU, weimarwerk und FDP unterstützte Kandidat 72,7 Prozent der Stimmen und verwies damit die Herausforderer Stefan Giebel (Linke/ 10,2 Prozent), Andreas Leps (Grüne/ 9,8 Prozent) und André Störr (SPD/ 7,3 Prozent) auf die hinteren Plätze. Die Wahlbeteiligung zur Oberbürgermeisterwahl in Weimar lag am Sonntag bei 60,5 Prozent und damit deutlich über jener der vergangenen OB-Wahl von 2018 mit 48,7 Prozent. Damals fielen Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl aber nicht zusammen. 2019 wurde Oberbürgermeister Peter Kleine mit 60,3 Prozent der Stimmen gewählt. Der SPD-Herausforderer Stefan Wolf erhielt damals 21,5 Prozent, Jan Kreyßig (B90/Grüne) 15,2 Prozent und Hagen Hultzsch (FDP) 3 Prozent.

21.50 Uhr: Nach der Auszählung von 19 der 28 Stimmbezirke liegt die CDU bei der Stadtratswahl in Apolda nun vor der AfD. Danach würde die CDU neun Sitze erhalten, die AfD acht. Auf die Freien Wähler für Apolda entfielen sechs.

21.41 Uhr: ...50,1 Prozent für Schmidt-Rose... und noch acht Stimmbezirke offen.

21.40 Uhr: Nach der Auszählung von 16 von 28 Stimmbezirken zur Stadtratswahl in Apolda behauptet die AfD einen leichten Vorsprung gegenüber der CDU. Die hatte aber seit Beginn der Auszählung spürbar aufgeholt, so dass derzeit beide Parteien im Lokalparlament je neun Sitze hätten. Zurückgefallen sind hingegen die Freien Wähler Apolda.

21.34 Uhr: Die Landratswahl bleibt auf des Messers Schneide. Nach 155 von 167 ausgezählten Stimmbezirken steht Amtsinhaberin Christiane Schmidt-Rose (CDU) bei 50,2 Prozent und müsste damit nicht in die Stichwahl.

21.21 Uhr: Bei der Wahl des neuen Weimarer Stadtrates sind 33 von 81 Stimmbezirke ausgezählt. Nach aktuellem Stand würden die CDU (19,5 Prozent), die AfD (15,3 Prozent), die Basis (1,6 Prozent) und die Piraten/Humanisten (1,5 Prozent) jeweils einen Sitz hinzugewinnen. Das weimarwerk (16,0 Prozent) behielte seine 7 Sitze, die SPD (14,2 Prozent) sechs, die FDP (2,7 Prozent) einen. Die Grünen (15,2 Prozent) verlören zwei Mandate, die Linke (14,1 Prozent) eines.

21.11 Uhr: 32 von 167 Stimmbezirken sind bei der Wahl des neuen Kreistages des Weimarer Landes ausgezählt. Die CDU, die gegenüber 2019 bis dato um 0,3 Prozent zulegt, liegt mit 33,9 Prozent vorn. Mehr als 10 Prozent Zuwachs gegenüber 2019 verbucht die AfD, die zurzeit bei 28,0 Prozent liegt. Dritter Wahlgewinner ist momentan der Kreisverband der Bürgerinitiativen, der knapp fünf Prozent dazugewann und bei 11,8 Prozent liegt. Alle anderen Parteien und Vereine büßten im Vergleich zur vorherigen Wahl ein.

20.50 Uhr: Die ersten 17 von insgesamt 81 Stimmbezirke der Stadtratswahl in Weimar sind ausgezählt. Demnach hat die Weimarer CDU mit 19,5 Prozent derzeit die Nase vorn. Auf dem zweiten Platz steht aktuell die AfD mit 17,9 Prozent, gefolgt von weimarwerk (16,4 Prozent), SPD (14,6 Prozent), Linke (13,6 Prozent) und Weimars Bündnisgrünen mit 13 Prozent. Die FDP steht um 20.50 Uhr bei 2,1 Prozent, die Basis bei 1,5.

20.40 Uhr: „Ich freue mich total“, kommentierte Blankenhains Bürgermeister Jens Kramer (CDU) seine Wiederwahl. Mit einem solch deutlichen Ergebnis habe er nicht gerechnet. Immerhin holte er diesmal über 1000 Stimmen mehr als bei der Wahl 2018. Aber: Während damals vier Bewerber um das Bürgermeisteramt der Lindenstadt kandidierten, waren es diesmal nur zwei. In die Freude über den Wahlsieg mischte sich indes auch etwas Ärger. Denn: Ob des Intermezzos der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist dieser Tage in Blankenhain „wichtig aufm Platz“. Und auf dem Platz des Lindenstadions hat offenbar die Drainage vor dem starken Regen am Samstagabend kapituliert. Noch stehen dort Pfützen. Der Platz am Golfresort sei aber top in Ordnung.

20.36 Uhr: Bei der Wahl zum Apoldaer Stadtrat liegt derzeit die AfD vorn. Sie erreicht aktuell fast 30 Prozent. Auf den Plätzen folgen derzeit Freie Wähler Apolda (rund 25 Prozent) und CDU (rund 22 Prozent).

20.28 Uhr: Auch die Gremien werden jetzt ausgezählt. Nachdem in 10 von 81 Stimmbezirken für Weimars Stadtrat Ergebnisse vorliegen, führt die AfD mit 22,3 Prozent knapp vor der CDU (22,2 Prozent) und dem weimarwerk (17,2 Prozent). Die bislang stark vertretenen Grünen stehen aktuell nur mit 8,3 Prozent auf der Haben-Seite da.

20.26 Uhr: Christiane Schmidt-Rose (CDU) hat die Schallmauer der absoluten Mehrheit wieder durchbrochen. Nach 140 von 167 Stimmbezirken liegt sie bei der Landratswahl mit 50,3 Prozent vorn.

20.24 Uhr: Ganz besonders sind es sicherlich die Bürgermeister-Fragen, die Bad Sulza umtreiben und die Bürger an die Urnen gebracht haben. Für die 18 von 21 ausgezählten Stimmlokalen spricht die Wahlbeteiligung eine klare Sprache: 80,1 Prozent der 5201 Wahlberechtigten in den Wahlbezirken haben von ihrem Grundrecht Gebrauch gemacht. Trotz leichtem Abschmelzen des Amtsinhabers stehen die Chancen für Maik Tille (CDU) und eine Stichwahl schlecht. Mit 66,7 Prozent darf Dirk Schütze (Einzelbewerber) auf einen Sieg im ersten Anlauf hoffen.

20.05 Uhr: Blankenhain feiert nicht nur den Fußball. Mit 72,1 Prozent wird Amtsinhaber Jens Kramer (CDU) erneut zum Bürgermeister der Lindenstadt gewählt. Seine Kontrahentin Anja Hauspurg (BI Einheitsgemeinde Blankenhain) holt 27,9 Prozent.

20 Uhr: Bei der Landratswahl liegt Amtsinhaberin Christiane Schmidt-Rose (CDU) derzeit deutlich vor. Mit 49,8 Prozent vor Dirk Geyer (KV d. BI) mit 29,9 Prozent.

19.47 Uhr: In Apolda läuft bei der Bürgermeisterwahl alles auf eine Stichwahl zwischen Olaf Müller (CDU) und Simon Ehrenreich (AfD) hinaus. Kurz vor Auszählungsschuss hatte Müller 42,5 Prozent, während Ehrenreich auf 24,7 Prozent der abgegebenen Stimmen kommt.

19.35 Uhr: Auch die Gemeinde Hammerstedt ist durch. Amtsinhaber Holger Hartwig, der für die Freiwillige Feuerwehr kandidierte, bleibt mit 67,3 Prozent ehrenamtlicher Bürgermeister.

19.30 Uhr: Als erste Landkreis-Gemeinde hat Bad Berka ein Wahlergebnis: Amtsinhaber Michael Jahn CDU siegt deutlich mit 67,4 Prozent vor Anja Geyer (BI BB Senkung Kommunalabgaben), die 32,6 Prozent erreicht.

19.15 Uhr: Der Vorsprung von Dirk Schütze ist kleiner geworden, aber immer noch deutlich. Nach 15 von 21 ausgezählten Wahllokalen in der Landgemeinde Bad Sulza rangiert der amtierende Rathauschef bei 69,9 Prozent, gefolgt von Maik Tille (CDU) mit 21,2 Prozent und Hellmar Schultz (Einzelbewerber) mit 8,9 Prozent.

19.10 Uhr : In Bad Berka führt Amtsinhaber Michael Jahn (CDU) nach 11 von 13 ausgezählten Stimmbezirken mit 65,8 Prozent vor Anja Geyer (BI BB Senkung Kommunalabgaben). In Blankenhain sieht es ebenfalls nach einem klaren Wahlsieg des Amtsinhabers Jens Kramer (CDU) aus: Er kommt bei 16 von 17 ausgezählten Stimmbezirken auf 71,6 Prozent, Anja Hausburg (BI Einheitsgemeinde Blankenhain) auf 28,4 Prozent.

19.07 Uhr: Nach der Auszählung von 12 von 28 Stimmbezirken in Apolda liegt Olaf Müller mit nunmehr 41,5 Prozent weiter klar vorn. Es folgt AfD-Bürgermeisterkandidat Simon Ehrenreich mit 27,1 Prozent.

18.57 Uhr: Noch kein Trendwechsel in der Landgemeinde Bad Sulza absehbar. Nach dem Auszählen der kleineren Wahllokale führt Amtsinhaber Dirk Schütze mit 72,9 Prozent. Maik Tille (CDU) und Hellmar Schultz (Einzelbewerber) haben mit 18,5 Prozent und 8,6 Prozent minimal Boden gut gemacht. Und noch sind zehn von 21 Stimmbezirken auszuzählen. Man erinnere sich, dass die Zustimmungswerte für Schütze auf dem Land und in der Stadt schon bei der letzten Wahl sich stark unterschieden.

18.53 Uhr: In Weimar sind 43 von 81 Stimmbezirken ausgezählt. Peter Kleine führt mit 72,3 Prozent, gefolgt von Stefan Giebel (10,3 Prozent), André Störr (9,4 Prozent) und Andreas Leps (7,9 Prozent).

18.48 Uhr: Nach Auszählung von acht Stimmbezirken bei der Bürgermeisterwahl in Apolda liegt der AfD-Kandidat Simon Ehrenreich derzeit auf Platz 2 hinter Olaf Müller (CDU). Ehrenreich hat aktuell rund 30 Prozent. Müller rund 40 Prozent. Auf Platz 3 liegt derzeit Robert Börmel, parteilos.

18.44 Uhr: In der Stadt Apolda sind derzeit acht von 28 Stimmbezirken ausgezählt. Derzeit liegt der Bürgermeisterkandidat Olaf Müller von der CDU vorn. Mit 40 Prozent.

18.38 Uhr: 24 von 167 Stimmbezirken sind bei der Landratswahl ausgezählt. Christiane Schmidt-Rose (CDU) fällt unter die absolute Mehrheit (47,8 Prozent) und müsste nach aktuellem Stand in die Stichwahl mit Dirk Geyer (Kreisverband der Bürgerinitiativen), der 31,0 Prozent hält. Aber der Abend ist noch lang.

18.36 Uhr: Hochspannung im Kreis Weimarer Land. Nach 16 von 167 ausgezählten Stimmbezirken vereint Amtsinhaberin Christiane Schmidt-Rose (CDU) 51,4 Prozent der Stimmen auf sich.

18.32 Uhr: Knapp ein Viertel der Wahllokale in der Landgemeinde Bad Sulza ist ausgezählt. Momentan steht der Amtsinhaber Dirk Schütze (Einzelbewerber) bei 75,5 Prozent, gefolgt von Maik Tille (CDU) 17,1 Prozent und dem Einzelbewerber Hellmar Schultz mit 7,4 Prozent. Ein erster Trend? Wer weiß, noch müssen 16 von 21 Wahllokalen die Stimmen auszählen.

18.22 Uhr: Für Weimar sind die Ergebnisse der ersten drei von insgesamt 81 Stimmbezirken erfasst: Peter Kleine (parteilos, nominiert von CDU und Weimarwerk) erreicht in der Jugendherberge am Ettersberg, der Senioreneinrichtung „Am Paradies“ und in Süßenborn 82,7 Prozent der Stimmen, gefolgt von Stefan Giebel (Die Linke) mit 10,4 Prozent sowie André Störr (SPD) mit 4,3 Prozent und Andreas Leps (Bündnis 90/Die Grünen) mit 2,7 Prozent.

18.00 Uhr: überall in den Wahllokalen in Weimar und im Weimarer Land beginnen die Auszählungen. In Weimar werden als erstes die Stimmen für die Oberbürgermeister-Wahl ausgezählt, im Weimarer Land die für die Bürgermeister-Wahlen.

17.45 Uhr: Von den 702 Wahlberechtigten, die im Stimmbezirk 53 (Goethegymnasium) an die Urne gebeten waren, haben bis 16 Uhr knapp die Hälfte von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Wahlvorsteherin Anika Schwartze-Schams durfte den bei ihr Wählenden durchweg bescheinigen, nett, interessiert und gut gelaunt gewesen zu sein. Keiner habe den Wahlvorgang gestört. Viele Eltern seien mit ihren Kindern hier gewesen und hätten dem Nachwuchs dabei auch erklärt, was sie hier tun. Zahlreiche Nachfragen habe es zum sehr umfangreichen Stimmzettel der Stadtratswahl gegeben und zu den Möglichkeiten, wie man auf ihm seine drei Stimmen vergeben kann. Das kleine Manko, dass dem Wahllokal zunächst keine Stifte geliefert worden waren, konnte der Wahlvorstand schon am Samstag ausräumen.

17.43 Uhr: Als entspannt haben die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im neuen Weimarer Wahllokal in der Caritas-Senioreneinrichtung „Am alten Flughafen“ den Wahlsonntag beschrieben. Obwohl auch das Team in der Nachmittagsschicht um Wahlvorsteher Marcel Schnemilich komplett zum ersten Mal bei einer Wahl aktiv im Einsatz war. Man müsse sich in der aktuellen politischen Aktion engagieren, sagte er. Die erst 18-jährige Helene Ruppe war erst vor vier Tagen über eine Freundin darauf aufmerksam geworden, dass noch Wahlhelfer gebraucht werden. Es sei wichtig, die Wahlen zu unterstützen, sagte die Gymnasiastin, die gerade ihr Abitur abgeschlossen hat. Ebenso sahen es ihre Mitstreiterinnen Juliane Mayer und Isabell Tschlenow. Alle Wähler seien sehr nett gewesen, auch die, die aus alter Gewohnheit zunächst in die Fürnberg-Schule gegangen und von dort an den Lindenberg geschickt worden waren.

17.20 Uhr: Zu einer Unregelmäßigkeit war es nach Informationen der Apoldaer Wahlleitung im Laufe des Tages im Wahllokal Appartementhaus in Apolda Nord gekommen. Dort soll die „Heimat“ (vormals NPD) im Gebäude Wahlwerbung verteilt haben, was am Wahltag untersagt ist.

17.10 Uhr: In der Stadt Apolda mussten im Laufe des Tages im Ortsteil Schöten Wahlzettel nachgeordert werden. Ob das an der wider Erwarten extrem hohen Wahlbeteiligung liegt, muss abgewartet werden.

16.55 Uhr: Die Stadtverwaltung versichert, dass die Stimmzettel-Panne, die am Morgen in Oberweimar festgestellt wurde, die Wahl selbst nicht weiter beeinträchtigte. Ins Wahllokal in der Waldorfschule waren versehentlich falsche Stimmzettel geliefert worden – für die Ortsteilratswahl in Weimar West. Bereits um 8.15 Uhr, so die Stadt, seien alle Wahlunterlagen im richtigen Stimmbezirk angekommen.

16.48 Uhr: Erstmals konnten Wählerinnen und Wähler der Ettersbergsiedlung ihre Stimme in der Jugendherberge „Am Ettersberg“ abgeben. Am Nachmittag ist die Stimmung hier entspannt. Insgesamt werden dort 130 Personen an die Wahlurne gebeten. Stand 15 Uhr sind dieser Einladung 52 Personen gefolgt, sagt ein Wahlhelfer. „Es ist ziemlich ruhig hier, kein Volksfest“, scherzt er. Dennoch werde die nun deutlich nähere Wohllokalität als das bisherige Wahllokal im BBZ an der Lützendorfer Straße von den Wählerinnen und Wählern gut angenommen, etwaige Zwischenfälle gab es bisher nicht.

16.10 Uhr: Bis zum Mittag, 14 Uhr, haben in Weimars Wahllokalen 29,3 Prozent der knapp 51.000 Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Damit hat sich das Wahlaufkommen seit den Vormittagsstunden deutlich erhöht, heißt es aus der Stadtverwaltung. Es bleibt aber etwas hinter dem 14-Uhr-Wert der Kommunalwahl von 2019 zurück. Damals hatten bereits 31 Prozent ihre Stimme abgegeben.

15.53 Uhr: Knapp 20 Prozent aller Wählerinnen und Wähler hat sich in diesem Jahr für die Briefwahl entschieden. Damit hat das Briefwahlaufkommen im Vergleich zur letzten Kommunalwahl 2019 erneut kräftig zugelegt. Wie es aus der Stadtverwaltung heißt, hatten 2019 knapp 8000 Wahlberechtigte Briefwahlunterlagen angefordert. Zur diesjährigen Kommunalwahl waren es 10.148 Personen und damit genau 19,8 Prozent aller Wahlberechtigten. Wie viele davon tatsächlich ihre Stimme abgegeben haben, wird sich erst heute Abend bei der Auszählung ab 18 Uhr zeigen.

15.45 Uhr: Die Bandbreite der Altersstufen unter den Wahlberechtigten ist bei den Kommunalwahlen besonders groß: so können bereits 16-Jährige die politische Ausrichtung vor Ort mitbestimmen. 26 zur Wahl aufgerufene Wählerinnen und Wähler sind demgegenüber älter als 100 Jahre; die älteste Frau wurde 1919 geboren und ist 105 Jahre alt, der älteste Mann ist 101 Jahre alt.

15.05 Uhr: Einen „ruhigen“ Auftakt des Wahltages vermeldete am Nachmittag die Weimarer Stadtverwaltung. Bis 10 Uhr hätten 4238 der insgesamt 50.986 Wahlberechtigten ihre Stimme für die Wahlen zum OB, zum Stadtrat sowie zu 13 Ortsteilbürgermeistern und -räten abgegeben, heißt es in einer Presseinformation. Das entspricht 8,3 Prozent. Die geringste Beteiligung zwei Stunden nach Öffnung vermeldete das Wahllokal Staatliche Gemeinschaftsschule I mit nur 5 Prozent.

26. Mai, 14 Uhr: Nachdem es auch in Apolda und Bad Sulza über Mittag etwas ruhiger geworden war in den Wahllokalen, drängten die Wähler am frühen Nachmittag wieder stärker an die Wahlurnen. In stichprobenartig angefragten Wahllokalen hieß es, dass in der ersten Tageshälfte teils bereits über 50 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen abgegeben hatten. Insbesondere die Bürgermeisterwahlen in der Landgemeinde Bad Sulza und Apolda dürften magnetisch wirken.

18.45 Uhr: Eine Zahl, die sich gut merken lässt. Genau 5300 Personen dürfen in der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße ihre Kreuzchen setzen.

18.30 Uhr: Inklusive der erfüllten Gemeinden, dürfen in der Landgemeinde Bad Sulza insgesamt 8334 Wahlberechtigte an die Urne treten.

18.15 Uhr: In der Landgemeinde Bad Sulza möchte es der Amtsinhaber und Einzelbewerber Dirk Schütze (SPD) wieder wissen. Er hat allerdings zwei Mitbewerber, Maik Tille (CDU) und Einzelbewerber Hellmar Schultz (parteilos).

25. Mai, 18 Uhr: In der Stadt Apolda wird es am Sonntagabend spannend, wenn die Wahllokale schließen und die Auszählung beginnt. Um die Nachfolge auf dem Chefsessel im Rathaus bewerben sich immerhin sechs Kontrahenten.