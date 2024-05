Weimar. Wettervorhersage bewegt Organisatoren zu dem Schritt. Ganz ins Wasser fallen soll das Fest aber nicht.

Das für diesen Sonntag, dem 2. Juni, geplante und seit Wochen vorbereitete Tierheimfest in der Berkaer Straße ist abgesagt worden. Darüber hat die Weimarer Stadtverwaltung am Donnerstagnachmittag informiert. Als Grund für die Absage wurden die vorhergesagten Witterungsverhältnisse genannt, die einen Dauerregen prognostizieren. Ein eventueller Nachholtermin für das Fest werde derzeit geprüft, heißt es abschließend in einer Presseinformation.

red