Weimar. Ganz in Weiß dinieren die Weimarerinnen und Weimarer in der Schillerstraße. Das sind die Spielregeln:

Das Dîner en Blanc, ein Abendessen ganz in Weiß nach französischem Vorbild, gehört seit 2010 zu den Weimarer Sommerhighlights. Am Samstag, 6. Juli, wird ab 19 Uhr dazu eingeladen, und zwar diesmal in die Weimarer Innenstadt. Die Picknick-Freunde treffen sich zwischen Gänsemännchen-Brunnen und Frauentor auf der Weimarer Schillerstraße. Gastgeber sind der Verein Grüne Wahlverwandtschaften und die Bürgerstiftung Weimar.

Wer dabei sein will, sollte mitbringen, was es für ein Abendessen im Freien braucht – also neben Leckereien auch Tische und Sitzgelegenheiten. Das Teilen des Essens und Probieren beim Nachbarn ist ausdrücklich erlaubt, schließlich soll der Abend gesellig werden. Für Stimmung sorgt auch das Duo „Troubled Mellowdy“ mit einem Repertoire, das von Pop-Klassikern bis zu Chansons und Kabarett-Einlagen reicht. Wichtig bleibt der Dresscode ganz in Weiß, wobei erlaubt sei, was gefalle. Nicht gern gesehen wird liegengelassener Müll.

Das Dîner en Blanc soll auch 2024 ohne kommerzielle Interessen bleiben. Die Veranstalter wollen die Aufmerksamkeit dieses Jahr jedoch auf das Seniorenbegleiter-Projekt „Weimars Gute Nachbarn“ der Bürgerstiftung Weimar lenken. Dafür werden Spenden gesammelt.

red