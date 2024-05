Erfurt. Die Zahl der Familien mit Kindern wächst im Freistaat. Dennoch liegt die Kinderzahl damit weiter unter dem bundesweiten Schnitt.

In Thüringen ist die Zahl der Familien mit Kindern in den vergangenen zehn Jahren gestiegen. 2023 gab es im Freistaat 333.000 Mädchen und Jungen unter 18 Jahren, die in 209.000 Familien lebten, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag im Vorfeld des Internationalen Kindertags am 1. Juni mitteilte. Im Vergleich zu 2013 habe damit die Zahl der minderjährigen Kinder um 13,9 Prozent und die der Familien mit minderjährigen Kindern um 5 Prozent zugenommen.

Die durchschnittliche Kinderzahl in Thüringer Familien wuchs somit innerhalb von zehn Jahren statistisch von 1,5 auf 1,6 minderjährige Kinder je Familie. Dennoch liege der Freistaat damit 2023 unter dem bundesweiten Durchschnitt von 1,7 minderjährigen Kindern je Familie.

Mehr als die Hälfte der Kinder unter 18 Jahren wohnte den Angaben nach bei verheirateten Eltern, 21,2 Prozent bei Eltern in Lebensgemeinschaften und 21,3 Prozent bei einem alleinerziehenden Elternteil. Im vergangenen Jahr hatten 17,3 Prozent der minderjährigen Kinder einen Migrationshintergrund. Damit liege Thüringen deutlich unter dem deutschlandweiten Anteil von 42,5 Prozent.

dpa