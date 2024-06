Erfurt. Rund 1100 Stellen in Thüringer Schulen müssen besetzt werden. Warum die GEW vor einer De-Professionalisierung in Schulen warnt.

Für rund 210.000 Thüringer Schüler und mehr als 21.000 Pädagogen endet am Mittwoch das Schuljahr, so zeitig wie seit 2002 nicht mehr. Die GEW Thüringen sieht in der Kürze des Schuljahres eine zum Teil hohe Belastung, so hätten die Prüfungen an den Gymnasien innerhalb eines extrem verkürzten Zeitraums stattfinden müssen. Für die Festlegung der Sommerferien brauche es bessere Lösungen, „gern auch auf Initiative aus Thüringen“, so die Landesvorsitzende Kathrin Vitzthum.

Viele Schulen wissen noch nicht, wie viel Personal sie bekommen

Auch sonst fällt die Bilanz der Lehrervertreter durchwachsen aus. Viele Kollegen würden seit Jahren am Limit arbeiten und gingen entsprechend erschöpft in die Sommerferien, konstatiert der Vorsitzende des Thüringer Lehrerverbandes Tim Reukauf. Viele Schulen wüssten noch nicht, mit wie vielen Lehrern sie im neuen Schuljahr rechnen können. Die Vorsitzende des Thüringer Philologenverbands Heike Schimke verweist auf die Umsetzung der neuen Schulordnung, die mit neuen Stundentafeln und Lehrplänen zusätzlich herausfordere. Ob es gelingen werde, alle ausscheidenden Lehrkräfte zu ersetzen, sei noch unklar. Man sehe die Bemühungen im Bildungsministerium, sei aber unzufrieden mit zu später oder halbherziger Umsetzung, erklärt Kathrin Vitzthum. Problematisch sieht man bei der GEW auch die hohe Zahl der Seiteneinsteiger, die in diesem Schuljahr ein Viertel aller Neueinstellungen ausmachten. Man wisse, dass es ohne sie derzeit nicht gehe, doch sie müssten qualifiziert, die sie begleitenden Lehrer entlastet werden, so die GEW-Landeschefin und warnt vor der Gefahr einer De-Professionalisierung von Schule.

66 Schulleiterstellen sind derzeit unbesetzt

Aktuell sind laut Bildungsministerium rund offene 1100 Stellen für das neue Schuljahr ausgeschrieben, die Einstellungsverfahren würden auf Hochtouren laufen. Mit etwa 380 offenen Stellen sei der Bedarf an Regelschulen besonders hoch, mit regionalen Schwerpunkten in Teilen Ost- und Südthüringens. Gesucht werden insbesondere Lehrer für die Mint-Fächer und Sprachen, darunter auch für Deutsch als Zweitsprache. Unbesetzt sind laut Bildungsministerium zudem 66 Schulleiterstellen.

GEW verweist auf Probleme bei der Stellenbesetzung

Diese Zahl dürfte deutlich höher liegen, wenn man die Schulen hinzurechne, die derzeit kommissarisch geleitet werden, heißt es dazu bei der GEW, die zudem auf eine Schieflage bei der Besetzung von Lehrerstellen verweist: Weil Schulämter an Stellen festhalten, für die sie keine geeigneten Bewerber finden, statt sie an andere Schulämter abzugeben, blieben am Ende Stellen unbesetzt. Angesichts von Lehrermangel und Unterrichtsausfall sei das nicht nur ein Ärgernis, sondern eine Katastrophe, kritisiert Kathrin Vitzthum. Eine bedarfsgerechte Verteilung der Stellen und bessere Kooperation der Schulämter könnten Abhilfe schaffen, oder man bilde einen Stellenpool für zusätzlichen Einstellungsbedarf, schlägt sie vor.

