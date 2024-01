Erfurt. Eine Gesetzesänderung auf Landesebene greift Reformentscheidungen auf Bundesebene vor. Am Dienstag soll das Kabinett zustimmen. Was sagen Ärzte dazu und was heißt das für die Patienten?

Nun also doch: Eine kleine, aber bedeutsame Änderung im Landeskrankenhausgesetz könnte schon jetzt die rechtliche Grundlage für neue sektorübergreifende Behandlungs- und Klinikmodelle in Thüringen schaffen. Bisher werden Versorgungsaufgaben durch die Landeskrankenhausplanung nach Fachrichtungen zugewiesen und finanziert.