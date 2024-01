Weimar. Voigt erneuert Forderung, Kernkraftwerke für bezahlbare Energiepreise wieder in Betrieb zu nehmen.

Die CDU-Landtagsfraktion fordert Entlastungen für Bürger und Wirtschaft. So müsse die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel entfallen und für Speisen in Gastronomie, Kantinen, Schulen, Kindergärten und Hochschulen dauerhaft auf sieben Prozent gesenkt werden. Pendler wollen die Christdemokraten durch ein Aussetzen der CO 2 -Steuererhöhung, eine Erhöhung der Pendlerpauschale und deren Geltung ab dem ersten Kilometer entlasten.