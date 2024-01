Erfurt. Nach 17 Sitzungen im Landtag enden die Vernehmungen der Sachverständigen. Ab jetzt sollen nach und nach Dokumente verlesen werden.

Siebeneinhalb Monate vor der Landtagswahl biegt die Arbeit des Untersuchungsausschuss 7/3 des Thüringer Landtages schon auf die Zielgerade ein. In der 17. Sitzung am Donnerstag wurden zum letzten Mal Sachverständige vernommen - der Islamismus und der christliche Fundamentalismus rückten in den Fokus.