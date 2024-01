Erfurt. Entlang der Autobahnen haben die protestierenden Bauern in der Nacht große Feuer entzündet.

Landwirte in Thüringen haben ihre seit Montag andauernden Proteste am Freitag mit Mahnfeuern fortgesetzt. Wie die Landesdirektion der Polizei in Erfurt mitteilte, seien die Feuer auf oder an den Brücken der Autobahn A71 Richtung Suhl zu sehen. Autofahrer sollten aufmerksam bleiben und sich davon nicht irritieren lassen, hieß es. Von Behinderungen etwa durch Verkehrsblockaden war der Polizei am Morgen nichts bekannt.

Die Proteste der Landwirte richten sich gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. Schrittweise abgeschafft werden soll danach die Steuerbegünstigung auf Agrardiesel. Dass die Ampelkoalition einen Teil ihrer Kürzungspläne zurückgenommen hat, reicht dem Bundesbauernverband nicht aus.

Landwirte zünden Mahnfeuer im Kreis Gotha - Die Bilder Die ganze Woche fuhren Landwirte mit ihren selbstgemachten Transparenten durch den Kreis Gotha und den Wartburgkreis. © Funke Medien Thürigen | Tobias Leiser Auf einem Feld nahe der Bundesautobahn A4 zwischen Schwabhausen und Wechmar demonstrieren rund 80 Menschen und mehr als 25 Traktoren gegen die Kürzungen der Bundesregierung auf dem Gebiet der Agrarsubventionen. Vorbeifahrende Lkw drücken ihre Zustimmung durch lautes hupen aus. © Funke Medien Thüringen | Uwe-Jens Igel Die Landwirte zündeten zwei Mahnfeuer zwischen Ebenheim und Ettenhausen. © Funke Medien Thürigen | Tobias Leiser Landwirte aus dem Landkreis Gotha und dem Wartburgkreis zündeten Mahnfeuer an der A4 zwischen Ettenhausen und Ebenheim. © Funke Medien Thürigen | Tobias Leiser Auf einem Feld nahe der Bundesautobahn A4 zwischen Schwabhausen und Wechmar demonstrieren rund 80 Menschen und mehr als 25 Traktoren gegen die Kürzungen der Bundesregierung auf dem Gebiet der Agrarsubventionen. Vorbeifahrende Lkw drücken ihre Zustimmung durch lautes hupen aus. © Funke Medien Thüringen | Uwe-Jens Igel Die Landwirte demonstrierten zwischen Ebenheim und Ettenhausen gegen die Agrar-Politik der Bundesregierung und der EU. © Funke Medien Thürigen | Tobias Leiser Rund 25 Fahrzeuge wurden an der A4 bei Schwabhausen aufgestellt. © Funke Medien Thürigen | Tobias Leiser An dem Protest bei Schwabhausen beteiligten sich rund 60 Personen mit rund 25 Fahrzeugen. © Funke Medien Thürigen | Uwe-Jens Igel An der Grenze zwischen dem Landkreis Gotha und dem Wartburgkreis stellten Landwirte rund 20 Traktoren und andere Maschinen auf. © Funke Medien Thürigen | Tobias Leiser Ein Landwirt aus dem Wartburgkreis hob sein Transparent hoch, damit es alle Autofahrer sehen konnten. © Funke Medien Thürigen | Tobias Leiser An drei Stellen im Landkreis Gotha zündeten Landwirte Mahnfeuer. Zwischen Schwabhausen und Günthersleben-Wechmar demonstrierten rund 60 Personen. © Funke Medien Thürigen | Uwe-Jens Igel Bei dem Mahnfeuer zwischen Schwabhausen und Günthersleben-Wechmar demonstrierten auch die Kleinsten mit. © Funke Medien Thürigen | Uwe-Jens Igel Die Landwirte zündeten ein Mahnfeuer an der A4. © Funke Medien Thürigen | Uwe-Jens Igel Ein Landwirt aus dem Wartburgkreis hob dieses Transparent in die Höhe, damit es alle Autofahrer sehen konnten. © Funke Medien Thürigen | Tobias Leiser Bei der Demonstration zwischen Schwabhausen und Günthersleben-Wechmar nahmen rund 60 Personen mit 25 Fahrzeugen teil. © Funke Medien Thürigen | Uwe-Jens Igel Auf einem Feld nahe der Bundesautobahn A4 zwischen Schwabhausen und Wechmar demonstrieren rund 80 Menschen und mehr als 25 Traktoren gegen die Kürzungen der Bundesregierung auf dem Gebiet der Agrarsubventionen. Vorbeifahrende Lkw drücken ihre Zustimmung durch lautes hupen aus. © Funke Medien Thüringen | Uwe-Jens Igel Auf einem Feld nahe der Bundesautobahn A4 zwischen Schwabhausen und Wechmar demonstrieren rund 80 Menschen und mehr als 25 Traktoren gegen die Kürzungen der Bundesregierung auf dem Gebiet der Agrarsubventionen. Vorbeifahrende Lkw drücken ihre Zustimmung durch lautes hupen aus. © Funke Medien Thüringen | Uwe-Jens Igel Auf einem Feld nahe der Bundesautobahn A4 zwischen Schwabhausen und Wechmar demonstrieren rund 80 Menschen und mehr als 25 Traktoren gegen die Kürzungen der Bundesregierung auf dem Gebiet der Agrarsubventionen. Vorbeifahrende Lkw drücken ihre Zustimmung durch lautes hupen aus. © Funke Medien Thüringen | Uwe-Jens Igel Auf einem Feld nahe der Bundesautobahn A4 zwischen Schwabhausen und Wechmar demonstrieren rund 80 Menschen und mehr als 25 Traktoren gegen die Kürzungen der Bundesregierung auf dem Gebiet der Agrarsubventionen. Vorbeifahrende Lkw drücken ihre Zustimmung durch lautes hupen aus. © Funke Medien Thüringen | Uwe-Jens Igel Auf einem Feld nahe der Bundesautobahn A4 zwischen Schwabhausen und Wechmar demonstrieren rund 80 Menschen und mehr als 25 Traktoren gegen die Kürzungen der Bundesregierung auf dem Gebiet der Agrarsubventionen. Vorbeifahrende Lkw drücken ihre Zustimmung durch lautes hupen aus. © Funke Medien Thüringen | Uwe-Jens Igel Auf einem Feld nahe der Bundesautobahn A4 zwischen Schwabhausen und Wechmar demonstrieren rund 80 Menschen und mehr als 25 Traktoren gegen die Kürzungen der Bundesregierung auf dem Gebiet der Agrarsubventionen. Vorbeifahrende Lkw drücken ihre Zustimmung durch lautes hupen aus. © Funke Medien Thüringen | Uwe-Jens Igel Auf einem Feld nahe der Bundesautobahn A4 zwischen Schwabhausen und Wechmar demonstrieren rund 80 Menschen und mehr als 25 Traktoren gegen die Kürzungen der Bundesregierung auf dem Gebiet der Agrarsubventionen. Vorbeifahrende Lkw drücken ihre Zustimmung durch lautes hupen aus. © Funke Medien Thüringen | Uwe-Jens Igel 1 / 22

dpa