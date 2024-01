Erfurt. Ziel der Partei ist es, trotz des deutlichen Rückstands in den Umfragen, erneut eine Landesregierung anzuführen.

Die Thüringer Linke schließt nach der Landtagswahl im Herbst eine Koalition mit der Union nicht aus. „Im Gegensatz zur CDU bindet uns kein Unvereinbarkeitsbeschluss“, sagte die Landesvorsitzende Ulrike Grosse-Röthig am Freitag in Erfurt. Die politischen Mitbewerber müssten das Verhältnis zur Linken klären. „Die Menschen in diesem Land haben ein Recht darauf, dass Politik sich zusammenrauft“, sagte sie.