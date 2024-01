Nordhausen/Erfurt. Entstehen in Thüringer Kommunen bei der Unterbringung von Asylbewerbern so exorbitante Kosten wie zuletzt in Sachsen-Anhalt (8000 Euro pro Familie und Monat)?

Der Nordhäuser Landrat Matthias Jendricke (SPD) kann die Kritik an der vorläufigen Hotel-Unterbringung von Asylbewerbern im sachsen-anhaltinischen Merseburg nur bedingt nachvollziehen. Zwar seien die Kosten mit fast 2000 Euro pro Person und Monat in der Tat hoch: „Aber das Nachbarland tut etwas, was Thüringen nicht macht: Wenn seine Erstaufnahmeeinrichtung überläuft, bucht es – notfalls für teuer Geld – Hotelkapazitäten für eine befristete Nutzung zu. Das nimmt Druck von der Erstaufnahme und von den Kommunen.“ Wenn Thüringen ebenso verfahren würde, „hätten wir weit weniger Stress“.